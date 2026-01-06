Marlene Lorenzen vom mobiliteam by NAH.SH zeigt das Tiefsehrohr, mit dem Erwachsene die Perspektive von Kindern einnehmen können. (Bild: NAH.SH GmbH)

Für Kinder ist die Welt da draußen manchmal ganz schön unübersichtlich, vor allem im Straßenverkehr. Mit dem „Tiefsehrohr“ wird Verkehrssicherheit aus Kinderperspektive sichtbar.

Laternenpfähle, parkende Autos oder einfach nur der große Mensch vor einem: Was für Erwachsene normal erscheint, kann für die Kleinen schnell zur echten Gefahr werden.

Genau hier setzt das neue „Tiefsehrohr“ an. Die Idee: Erwachsenen wird buchstäblich ein Perspektivwechsel ermöglicht, mithilfe eines simplen, aber cleveren Spiegelsystems. Durch das Rohr geschaut, sieht man die Umgebung so, wie sie ein Kind mit 1,10 Meter Körpergröße erlebt. Und plötzlich ist klar: Der Zebrastreifen ist gar nicht zu sehen. Die Einmündung wirkt wie eine Sackgasse. Oder das Schild steht genau auf Augenhöhe.

Ausleihen, ausprobieren, umdenken

Das mobiliteam by NAH.SH stellt Kommunen in Schleswig-Holstein ab sofort zwei dieser „Tiefsehrohre“ zum kostenfreien Verleih zur Verfügung, lediglich die Versandkosten sind selbst zu tragen. Egal ob Stadt, Dorf, Amt oder Kreis: Wer Straßen plant oder Plätze umgestaltet, kann sich das Rohr ganz unkompliziert ausleihen und den Planungsprozess damit ein gutes Stück kindersicherer machen. Die Anwendung ist simpel, die Wirkung groß. Auch für Veranstaltungen oder Aktionstage rund um Mobilität und Verkehrssicherheit lässt sich das Tool kreativ einsetzen. Hinter der Idee steckt Norbert Krause, Diplom-Ingenieur und Gründer von krauses Projektdesign. Seit 2016 tüftelt er an innovativen Lösungen rund um nachhaltige Mobilität und beweist mit dem „Tiefsehrohr“, dass gute Ideen manchmal einfach nur den richtigen Blickwinkel brauchen.

Mehr Infos und Verleih: mobiliteam.nah.sh/angebote/verleih