Im Gang für Sportlernahrung im CITTI Markt Kiel finden Fitness-Fans alles, was sie brauchen – von Pre-Workout-Boostern bis Proteinriegeln. (Bild: CITTI Markt )

Dein Ziel für 2025: fitter werden, gesünder essen oder einfach mal was Neues wagen? Dann aufgepasst: Gemeinsam mit dem CITTI Markt Kiel und dem Förde Fräulein startet KIELerleben im Januar eine ganz besondere Aktion für sportbegeisterte Zweierteams.

Die Aufgabe:

In nur 30 Sekunden Sportlernahrung im Wert von genau 222 Euro in die CITTI-Jutetasche packen, aber Achtung: Die Teammitglieder sind an den Armen und Beinen zusammengebunden, Taschenrechner sind natürlich nicht erlaubt! Das Team, das am nächsten an die 222 Euro herankommt, gewinnt den gesamten Einkauf. Zwei weitere Teams dürfen sich über attraktive Trostpreise freuen: 100 Euro und 50 Euro in CITTI-Markt-Gutscheinen.

One-Stop-Shopping statt Online-Stress

Im CITTI Markt Kiel erwartet dich ein riesiges Sortiment an Sportlernahrung, mit allen Top-Marken von Proteinriegeln bis Pre-Workout-Boostern. Kein nerviges Bestellen bei zig Online-Shops, keine Versandkosten, kein Warten. Stattdessen: Anfassen, vergleichen und direkt mitnehmen, im Januar sogar mit exklusiven Rabatt-Coupons zum Sparen.

So machst du mit:

Am 23. Januar um 17 Uhr findet die Challenge im CITTI Markt Kiel statt. Folge CITTI Markt, KIELerleben und Förde Fräulein auf Instagram. Am 6. Januar posten wir den Bewerbungsaufruf. Um einen von sechs Startplätzen zu ergattern, kommentiere unter dem Beitrag deinen Teamnamen und verlinke deine Team-Partnerin oder deinen Team-Partner. Die sechs Teams mit den meisten Likes auf ihren Kommentar dürfen an der Challenge teilnehmen.