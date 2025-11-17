(Bild: Anelia Janeva)

Es ist die letzte Chance, eine lebende Legende in dieser Form auf der Bühne zu erleben: Howard Carpendale geht 2026 ein letztes Mal auf große Tournee – und macht am 17. April Halt in der Wunderino Arena in Kiel.

Anzeige

Ein Abschied, der Geschichte schreiben wird

Howard Carpendale zählt zu den ganz Großen der deutschsprachigen Popmusik. Seit über fünf Jahrzehnten begeistert er Millionen Menschen mit seiner markanten Stimme, seiner Präsenz – und Songs, die Generationen begleitet haben. 2026 verabschiedet sich der Künstler mit einer fulminanten Konzertreihe von der großen Bühne – in Bestform, mit neuer Energie und viel Herzblut.

Seine größten Hits – live und emotional

Das Konzertprogramm ist eine musikalische Zeitreise durch sein Lebenswerk: Von unvergesslichen Klassikern wie „Hello Again“ bis hin zu persönlichen Favoriten, die Carpendale selbst geprägt haben. Dazu erwartet das Publikum eine aufwendig inszenierte Bühnenshow mit Licht, Emotion und Gänsehautmomenten.

„Ich bin in der besten Verfassung, die ich je hatte – und genau so möchte ich mich verabschieden“, erklärt der Sänger selbst. Spürbar ist: Diese Tournee ist mehr als nur ein Konzert – sie ist ein Dankeschön an sein Publikum.

Jetzt Tickets sichern – bevor es zu spät ist

Der Vorverkauf für die Tour läuft bereits – und die Nachfrage ist groß. Für Fans ist es die letzte Gelegenheit, Howard Carpendale auf einer Solotournee live zu erleben. Danach wird es zwar noch vereinzelte Auftritte geben, doch das Kapitel großer Arena-Shows schließt der Künstler mit dieser emotionalen Abschiedstournee.

Howard Carpendale live

17. April 2026 • Wunderino Arena Kiel