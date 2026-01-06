(Bild: Adobe Stock)

Während sie an Heiligabend das Zentrum der Feierlichkeiten sind, schwindet das Interesse an den bunt geschmückten Tannenbäumen danach rapide. Auch 2026 bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) für Kieler*innen eine kostenlose Tannenbaumabfuhr an.

Spätestens aber am Dreikönigstag (6. Januar) haben die meisten Nadelgewächse ausgedient und dürfen wieder ausziehen. An insgesamt 220 Sammelstellen im ganzen Kieler Stadtgebiet können die Christbäume nach Weihnachten bis Montag, den 16. Februar, abgelegt werden.

Eine Übersicht aller Sammelplätze in Kiel ist online unter www.abki.de zu finden.

Bei der Entsorgung zu beachten

Für die Mitnahme der Bäume gelten einige Regeln: So ist das Entsorgen von Bäumen oder Tannenzweigen an anderen Orten als den Sammelstellen nicht erlaubt. Das abgelegte Tannengrün darf keine Fußwege, Einfahrten, Spielplätze oder Schulwege versperren. Transportmittel wie Plastiktüten müssen wieder mitgenommen werden. Weihnachtsschmuck und Kerzen haben an den abgelegten Bäumen nichts mehr zu suchen.

Entsorgung im Wertstoff-Zentrum/Wertstoffhof

Nach der offiziellen Abholung ist das Ablegen von Weihnachtsbäumen und anderen Tannengewächsen im Stadtgebiet nicht mehr zulässig. Wer sein Weihnachtsgrün auf der letzten Reise begleiten möchte, kann es während des Sammelzeitraums im Wertstoff-Zentrum in der Clara-Immerwahr-Straße 6 oder auf dem Wertstoffhof in der Daimlerstraße 2 während der üblichen Öffnungszeiten selbst abgeben. Auch dort gilt: erst abschmücken, dann abgeben.