Neben Macy Gray wartet gewaltig leise 2026 mit weiteren Highlights auf. (Bild: Guiliano Bekor; Erik Umphrey; Frank Wartenberg)

Der Vorverkauf startet am 1. Dezember – mit dabei: Gregory Porter, Macy Gray, Ugly Kid Joe und viele mehr!

Anzeige

Sommerstimmung im Dezember? Kein Problem – zumindest gedanklich. Denn ab dem 1. Dezember startet der Vorverkauf für das beliebte Kieler-Woche-Festival „gewaltig leise“. Wer sich schon jetzt die besten Plätze auf der Krusenkoppel sichern will, sollte schnell sein – die Konzertreihe gehört zu den beliebtesten Highlights der Festwoche.

Stars, Stimmen und Sommernächte

Vom 20. bis 28. Juni 2026 wird die Freilichtbühne Krusenkoppel wieder zur Bühne für große Namen und besondere Momente. Mit dabei sind unter anderem:

Gregory Porter mit seiner unverwechselbaren Stimme (26. Juni)

Macy Gray, Grammy-Gewinnerin mit Soul im Herzen (23. Juni)

Kapelle Petra, Indie-Lieblinge mit Humor und Tiefgang (24. Juni)

Ugly Kid Joe, die für eine Rockparty sorgen (25. Juni)

Tina Dico & Helgi Jonsson, live und intim wie nie (27. Juni)

Gitte Haenning, wenige Tage vor ihrem 80. Geburtstag (21. Juni)

Patrice, Reggae-Vibes für laue Sommernächte (22. Juni)

LaLeLu, A-cappella-Comedy zum Abschluss (28. Juni)

Und viele mehr!

Ein besonderes Extra: Axel Prahl holt sein abgesagtes Konzert mit dem Inselorchester nach – und zwar am 19. Juni, also noch vor dem offiziellen Festivalstart.

Tickets & Preise auf einen Blick

Die Tickets gibt’s ab 25 Euro im Vorverkauf, je nach Act und Abend. Der Vorverkauf läuft über eventim.de sowie über Verkaufsstellen in Kiel (u. a. KulturForum, Welcome Center, CITTI-Ticketcenter). Gregory Porter liegt preislich bei 50 Euro im VVK.

Alle Konzerte starten um 20:30 Uhr. Die Freilichtbühne ist barrierefrei, Begleitpersonen erhalten freien Eintritt.