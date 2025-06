Nach dem Erfolg von „Kiel Kann Catwalk" im vergangenen Jahr, geht das Event auch in 2025 an den Start. (Bild: Jan-Michael Böckmann, Kiel-Marketing e.V)

(Bild: Jan-Michael Böckmann, Kiel-Marketing e.V)

Die Kieler Innenstadt verwandelt sich Anfang Juli in einen Mode-Hot-Spot: Bei „Kiel Kann Catwalk“ wird an zwei Tagen nicht nur Mode gefeiert, sondern auch über ihre Rolle im Hinblick auf den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen gesprochen. Mit Fashion-Talks, Laufsteg unter freiem Himmel, regionalen Labels und einer Aftershowparty wird Nachhaltigkeit in Szene gesetzt – urban, offen und stilvoll.

Fashion-Event mit Haltung: Kiel zeigt, wie Mode auch anders geht

Am 4. und 5. Juli 2025 wird Kiel zum Laufsteg – und das im besten Sinne. Mit „Kiel Kann Catwalk“ lädt Kiel-Marketing in Kooperation mit FAEX Berlin zu einem Wochenende ein, das nicht nur modisch begeistert, sondern auch zum Nachdenken anregt. Denn hier geht es um mehr als schöne Kleidung: Nachhaltigkeit, bewusster Konsum und innovative Ideen für die Textilbranche von morgen stehen im Fokus.

Freitag: Talks, DIY und Street-Style in der Innenstadt

Der Auftakt am Freitag, 4. Juli, findet im SEALEVEL (Holstenstraße 2–12) statt. Von 16 bis 18.30 Uhr erwarten die Besucher*innen inspirierende Fashion-Talks, einen DIY-Workshop zur Herstellung von biologisch abbaubarem Waschmittel und eine offene Diskussionsrunde rund um den plastikfreien Kleiderschrank. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt – eine Anmeldung auf der Website von Kiel-Sailing-City oder vor Ort im Sealevel ist bis zum 2.7. erforderlich.

Ab 19 Uhr geht´s raus auf den Runway: Die obere Holstenstraße am Alten Markt verwandelt sich in einen offenen Catwalk, auf dem nachhaltige Looks aus Kieler Stores präsentiert werden. Dazu gibt’s Musik, Drinks und entspanntes Open-Air-Feeling – ideal für einen sommerlichen Abend in der City.

Samstag: Große Shows, regionale Mode und Aftershowparty

Am Samstag, 5. Juli, steigt das Hauptevent von 13 bis 19 Uhr auf dem Asmus-Bremer-Platz. Das Programm ist vielfältig:

Zwei große Fashionshow-Blöcke mit regionalen Models

Bühnen-Talks mit Ladeninhaber*innen

Tanzeinlagen von K-System und Sporttempel Kiel

Moderation: Stylist Björn Donner aus Kiel

Familienangebote we Kinder-Mitmachmusik, Glitzertattoos

Streetfood, Drinks und jede Menge Stil

Mit dabei: Scandic – Way of Life, HOLD, Wellensteyn, Milara Fashion, Schuh Heinrich, AppelrathCüpper, Saltwater, NOORLYS und viele mehr.

Finale mit DJ: Aftershow im Holiday Inn (direkt um die Ecke)

Ab 19 Uhr geht’s zur Aftershowparty im Holiday Inn – the niu, Welly Kiel. Bei freiem Eintritt feiern Models, Veranstalter*innen und Gäste gemeinsam den krönenden Abschluss eines stilvollen Wochenendes.

Alle Infos und Anmeldung auf der Website von Kiel-Marketing!