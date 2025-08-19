(Bild: Anneke Swegat)

Die Kiel Baltic Hurricanes empfangen am 23. August die Düsseldorf Panther – und es steht mehr auf dem Spiel als nur Punkte. Nach dem dominanten Hinspiel-Sieg brennt das Kilia Stadion jetzt auf das große Wiedersehen.

Mit voller Kraft durch die Saison: Die Kiel Baltic Hurricanes setzen auch im August auf Teamgeist, Tempo und Taktik. Nachdem sie die Düsseldorf Panther im Juni deutlich mit 30:14 bezwangen, kommt es am 23. August um 16 Uhr zum spannenden Rückspiel im heimischen Kilia Stadion. Und das verspricht Emotion pur. Denn die Panther dürften heiß auf Revanche sein, die Hurricanes wollen dagegen ihre Playoff-Ambitionen untermauern. Die Saison 2025 der ERIMA German Football League geht in die heiße Phase – für die Kieler zählt nun jedes Spiel.

Mehr als nur ein Spiel

Wie gewohnt wird das Heimspiel der Hurricanes von einem vielfältigen Rahmenprogramm begleitet. Foodtrucks, Cheerleader, Hüpfburgen und Aktionen für die ganze Familie machen das Event zum perfekten Wochenend-Ausflug – auch für alle, die zum ersten Mal American Football live erleben möchten.

Auf dem Vorplatz warten außerdem der beliebte dm kids club, der offizielle Fanshop und der Infostand der Johanniter. Der Spieltag steht unter dem Motto „Salute to Service“. Bundeswehrangehörige erhalten an diesem Tag mit ihrem Dienstausweis den ermäßigten Eintrittspreis.

Das nächste Heimspiel:

23. August: Kiel Baltic Hurricanes –

Düsseldorf Panther

Kilia Stadion, Hasseldieksdammer Weg 165

Kickoff: 16 Uhr

Weitere Infos und Tickets:

www.baltic-hurricanes.de

Instagram: @kielbaltichurricanes