(Bild: KielRegion)

v.l.n.r.: Jonas Dageförde (Chief Digital Offi cer der Landeshauptstadt Kiel, Projektleitung SmarterLeben), Arne Leisner (Leitung Amt für Soziale Dienste der Landeshauptstadt Kiel), Christine Rohrmann (Bereichsleiterin Senior*innen Anlaufstelle Nachbarschaft, AWO Kreisverband Kiel), Markus Reutershan (Geschäftsführung Kieler Wohnungsgesellschaft) (Bild: KielRegion)

(Bild: KielRegion)



In der Landeshauptstadt Kiel wird mit dem Projekt „Smartes und altersgerechtes Wohnen im Quartier“ nun ein innovativer Ansatz erprobt, der älteren Menschen ein sicheres und eigenständiges Leben im vertrauten Umfeld ermöglicht.

Ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden – das wünschen sich viele Menschen, insbesondere im Alter. Doch gesundheitliche Einschränkungen und begrenzte Unterstützungsangebote stellen oft Herausforderungen dar.

Digitale Assistenzsysteme für mehr Sicherheit und Komfort

Im Mittelpunkt des Projekts stehen digitale Assistenzsysteme, die den Alltag und die Sicherheit der Bewohner verbessern sollen. Dazu gehören Sturzsensoren mit Notrufsystemen, moderne Kommunikationslösungen sowie Automationen wie Tür- und Lichtsteuerungen. Diese Technologien bieten älteren Menschen die Möglichkeit, länger selbstständig in ihrer gewohnten Umgebung zu leben und gleichzeitig ihre Sicherheit zu erhöhen.

In der Marthastraße, einem Quartier der Kieler Wohnungsgesellschaft, wurden bereits drei Wohnungen mit diesen innovativen Systemen ausgestattet. Der neue Quartiersbegegnungsraum „Marthas Treff“ dient als sozialer Ankerpunkt sowie als Ausstellungs- und Schulungsort. Hier können sich Interessierte über die Möglichkeiten des smarten Wohnens informieren und die Technologien in einer Musterwohnung erleben.

Ein Modellprojekt für die Zukunft des Wohnens

Das Vorhaben ist Teil des Förderprogramms „Modellprojekte Smart Cities“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Es wird getragen von der KielRegion, dem Amt für Soziale Dienste der Landeshauptstadt Kiel, der Kieler Wohnungsgesellschaft sowie der Anlaufstelle Nachbarschaft. Die technische Umsetzung erfolgt durch Laromed, mit Unterstützung der Agentur UXMA.

„Mit dem Projekt leisten wir einen Beitrag, um digitale Assistenzsysteme alltagstauglich zu erproben und nachhaltig in der Quartiersentwicklung zu verankern“, erklärt Jonas Dageförde, Chief Digital Officer der Stadt Kiel. Für seine Innovationskraft wurde das Projekt beim Wettbewerb „Kommunal.Digital.Genial“ des DigitalPakt Alter ausgezeichnet.

Smartes Wohnen in Kiel

Am 30. April wurde das Projekt offiziell vor Ort präsentiert – inklusive einer digitalen Ausstellung, die auch online zugänglich ist: kielregion.de/smarterleben/quartiersentwicklung/#smarteswohnen. Diese Plattform bietet umfassende Informationen und Einblicke in die Technologien, die das Wohnen für Senioren in Kiel revolutionieren könnten.

Insgesamt zeigt das Projekt, wie innovative Ansätze im Bereich Wohnen für Senioren in Kiel einen wichtigen Beitrag zu mehr Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alter leisten können. Mit „Smartes und altersgerechtes Wohnen im Quartier“ setzt Kiel ein Zeichen für die Zukunft des Wohnens und zeigt, wie digitale Lösungen sinnvoll in den Alltag integriert werden können.

Weiterführende Links zum Thema Da digitale Assistenzsysteme bislang kaum in Haushalten verbreitet sind, wurden die praktischen Erfahrungen aus dem Projekt in einem Handbuch aufbereitet. Es soll anderen Kommunen und Einrichtungen den Einstieg erleichtern. In „Marthas Treff" finden künftig regelmäßig digitale Sprechstunden und Infotermine rund um Themen wie Smartphone-Nutzung und Assistenztechnik statt. Mehr Infos zu dem Projekt hier!