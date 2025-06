0

Wenn der Sommer seine volle Kraft entfaltet und die Temperaturen in die Höhe schießen, wird es in der Stadt oft unerträglich heiß. Doch keine Sorge – Kiel hat für diese Tage die perfekte Abkühlung parat.

Inmitten der urbanen Hektik gibt es zahlreiche grüne Oasen, die nicht nur für frische Luft sorgen, sondern auch für angenehme Temperaturen.

Am 4. Juni, dem bundesweiten Hitzeaktionstag, wird auf die wachsenden Gesundheitsrisiken durch extreme Hitze aufmerksam gemacht. In diesem Zusammenhang hat Kiel eine innovative Karte veröffentlicht, die dir hilft, die kühlsten Orte der Stadt zu finden. Diese Karte basiert auf Satellitenbildern und listet die besten Plätze auf, um der Hitze zu entkommen.

Finde deinen Schattenplatz

Ein Spaziergang durch die Wälder Kiels – sei es im Düsternbrooker, Vieburger oder Projensdorfer Gehölz – bietet nicht nur ein Naturerlebnis, sondern auch eine willkommene Abkühlung. Unter den dichten Baumkronen ist die Temperatur deutlich angenehmer, und die frische Waldluft wirkt wie eine natürliche Klimaanlage.

Auch die Parkanlagen der Stadt, wie der Schrevenpark, laden mit ihren großen Bäumen und weitläufigen Grünflächen zum Verweilen ein. Die Verdunstung von Wasser auf Rasen- und Wasserflächen sorgt zusätzlich für eine angenehme Brise. Und nicht zu vergessen: Die Kieler Förde selbst ist ein natürlicher Kühlkörper, der die Hitze mildert.

Warum Kiels grüne Oasen wichtig sind

Klimaschutzszenarien prognostizieren, dass Tage mit Höchsttemperaturen über 30 Grad Celsius in Kiel häufiger werden. Besonders in dicht besiedelten Stadtteilen kann die Hitze zur Belastung werden. Menschen über 65 Jahre und Personen mit gesundheitlichen Problemen sollten besonders auf sich achten. Doch auch für alle anderen gilt: An heißen Tagen ist es wichtig, kühle Orte aufzusuchen und ausreichend zu trinken, um gesundheitlichen Risiken wie Hitzschlag vorzubeugen.

Dein Weg zur Abkühlung

Um die heißen Tage in Kiel entspannt zu überstehen, vermeide direkte Sonneneinstrahlung, trage leichte Kleidung und suche dir einen schattigen Platz in einem der vielen Parks oder Wälder. Auf der Website www.kiel.de/hitze findest du die Karte mit den kühlen Orten und weitere hilfreiche Tipps für heiße Tage.

Also, pack deine Sachen und entdecke die kühlen Ecken Kiels – denn der Sommer in der Stadt muss nicht schweißtreibend sein!