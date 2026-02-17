0

Wenn Secondhand-Schätze auf DJ-Beats treffen, ist wieder Zeit für den Nachtflohmarkt in der Halle 400.

Am 27. Februar von 18 bis 22 Uhr verwandelt sich die Location an der Kieler Förde in einen Treffpunkt für alle, die Lust auf Vintage, Kreativität und einen besonderen Abend haben.

Organisiert von Förde Fräulein Events, erwartet die Besucherinnen und Besucher weit mehr als nur klassische Flohmarktstände. Neben ausgewählten Aussteller*innen mit Mode, Accessoires und Fundstücken gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Eine Modenschau vom Vintage-Fashion-Store, DIY-Aktionen, eine Fotobox von Studioline und sogar Walk-in-Tattoos von Tattoo Mind sorgen für Festival-Vibes mitten im Winter.

Wer zwischendurch eine Pause vom Stöbern braucht, kann sich bei Food & Drinks stärken oder beim Impulsvortrag von Me Time inspirieren lassen. Für den passenden Sound sorgt DJ Nina – und im Anschluss steigt die After-Show-Party.

Der Eintritt kostet 2 Euro. Wer sich vorab einen Überblick verschaffen möchte, kann bereits online stöbern.

Hier gehts zu weiteren Infos rund um den Förde-Fräulein-Nachtflohmarkt!