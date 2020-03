(Bild: Punnarong / iStock / Getty Images Plus)

Mit einer Spende an die „SattMission“ helft ihr nicht nur Obdachlosen, sondern auch Kieler Restaurants

Das Coronavirus stellt die ganze Welt vor eine große Herausforderung. Jeder muss mit weniger klarkommen. Weniger Arbeit, weniger Geld, weniger Freiheit. Doch was ist mit den Menschen, die gar nichts haben? Kein Einkommen, kein Essen, kein Dach über dem Kopf. Sie leiden unter den Einbrüchen im Versorgungssystem am meisten. In der Regel bestimmen Angebote wie Mittagstische, Treffpunkte oder Tafeln den Tagesablauf dieser Menschen. Diese aber sind jetzt nicht mehr existent oder auf ein Minimum heruntergeschraubt. Karin Helmer, Geschäftsführerin der Stadtmission: „Wir sind in Kiel noch immer in der Lage, jedem wohnungslosen Bürger, jeder Bürgerin ein Dach über dem Kopf zu besorgen. Aber sie haben in der Regel keine Möglichkeiten mehr, wenigstens einmal täglich an ein warmes Essen zu kommen. Deshalb haben wir an diesem Wochenende die Kampagne „SattMission“ auf die Beine gestellt.“ Seit Montag werden wohnungslose Menschen täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt.

Kurzfristig konnten Kieler Restaurants und Kantinen gewonnen werden, die hunderte Essen kochen. Das Essen wird von den Gastronomen portionsweise in Einwegverpackung abgefüllt. Für die kommende Woche werden MitarbeiterInnen der Stadtmission fahren und das Essen ausliefern. Sukzessive werden in den Transportdienst – unter Vorgabe hygienischer Richtlinien – Ehrenamtliche eingebunden. Für diese tolle Kampagne „SattMission“ hat die Stadtmission jetzt eine Spendenkampagne gestartet.

„Mit den Spenden wollen wir die Gastronomen, die selbst derzeit unter den Einschränkungen leiden und am Rand ihrer Existenz stehen, für ihre Arbeit bezahlen. Somit kann jeder mit einer Spende gleich zweimal helfen!“, so Sebastian Rehbach, der die Kampagne mit entworfen hat. Weitere Mitmach-Gastronomen und können sich gerne unter sattmission@stadtmission-mensch.de melden!

Die Stadtmission kann dieses Projekt nur mit Hilfe von Klein- und Großspenden über Wochen aufrechterhalten. Schon mit einer Spende von 10 Euro können etwa vier bis fünf Portionen verteilt werden. Bitte teilt die Kampagne fleißig auf Facebook und Instagram.

Online spenden könnt ihr unter www.stadtmission-mensch.de/spenden.html per SEPA-Lastschrift und PayPal. Spendenkonto IBAN: DE45 251205 10000 4443101 (Betreff: Notfallversorgung).

Teilnehmen als Restaurant

Um die Versorgung zu sichern werden weiterhin Restaurants gesucht, die mit ihrer Küche die Kampagne unterstützen. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr das Essen portionsweise in Einmalgeschirr verpacken könnt. Durch die Spenden der Kieler Bevölkerung werden die Kosten für das Essen gesichert. Bei Interesse könnt ihr euch unter sattmission@stadtmission-mensch.de melden.