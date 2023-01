0

Jede Frau ist anders. Bei Mrs.Sporty ist deshalb jedes Training auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Im Januar laden spannende Aktionstage zum Reinschnuppern in die Clubs in Kiel-Wik, die Vorstadt und Kronshagen ein.

New year, new me: Wir alle kennen den Vorsatz fürs neue Jahr, uns endlich sportlich zu betätigen. Sich endlich im Fitnessstudio anmelden und fit wie ein Turnschuh werden. Doch meist fehlt der konkrete Plan, um aus Worten auch Taten werden zu lassen. Mrs.Sporty hat garantiert das richtige Kursangebot für euch und zum Beginn des neuen Jahres laden clevere Angebote zum Ausprobieren ein.

Pelvipower – Beckenbodentraining

Rückenschmerzen, Blasenschwäche oder Libidoverlust können ein und derselben Ursache zugrunde liegen: ein schwacher Beckenboden. Da es schwierig ist, auf herkömmliche Weise die Muskulatur im Beckenboden anzusteuern, erweitert Mrs.Sporty in Kiel-Wik sein Angebot um eine sehr effektive und zu dem noch sehr leichte Methode, um den Beckenboden zu stärken. Diese wirksame Methode, auch die Tiefenmuskulatur gezielt anzusteuern, stellt das innovative Magnetfeld-Training mit PelviPower dar. Stoffwechsel und Durchblutung werden dadurch auf effektive Weise angeregt. Wer regelmäßig seinen Beckenboden trainiert, bekommt eine bessere Körperhaltung, weniger Rückenbeschwerden, kontrollierten Harnabgang, Entlastung der Hüft- und Kniegelenke, Steigerung der sportlichen Leistung sowie eine erfülltere Sexualität.

Neugierig geworden?

Mit großartigem Training für großartige Frauen und für ganz, ganz kleines Geld sollen gemeinsam Ziele erreicht werden. Wie das funktioniert, zeigt das Trainer*innenteam von Mrs.Sporty an den Aktionstagen am 12. und 13. Januar, an denen es von 9 bis 18 Uhr heißt: „1 Monat Training für 1 Euro“. Aber kann man für 1 Euro wirklich ein Training bekommen, das auf die persönlichen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist? Man kann. Oder besser: FRAU kann. „Wo man hinsieht, wird alles teurer. Wir wollen aber, dass sich bestes Training wirklich jede Frau leisten kann. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr und die Weihnachtspfunde dürfen schnell und günstig purzeln“, erzählt Oliver Fahrentholz, Manager der Kieler Clubs.

An den Aktionstagen heißt es für neue Mrs.Sporty Mitglieder außerdem nicht nur „1 Monat Training für 1 Euro“, sondern auch noch „0 Euro für die Aktivierung“. Clubmanager Oliver Fahrentholz rät:

„Einfach anrufen, einen Termin vereinbaren und Mrs.Sporty kennenlernen. Dann kann 2023 nur großartig werden.“

Website | Instagram