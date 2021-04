Die 5 leckersten Spargelrezepte

Auf die Spargelernte freuen sich Feinschmecker jedes Jahr aus Neue. (Bild: U. J. Alexander/ Getty Images)

Auch Spargelsalat mit Erdbeeren ist eine abwechslungsreiche Variante. (Bild: beats3/ iStock/ Getty Images)

Eine klassische Variante ist die beliebte Spargelcremesuppe, welche im Handumdrehen gezaubert ist. (Bild: CGissemann / Getty Images)

Pasta in Kombination mit Spargel und Zitrone ist eine perfekte Mischung und wird vielen Spargelliebhabern schmecken. (Bild: vanillaechoes / Getty Images)

0

Ab Anfang April bis Ende Juni gibt es das köstliche Gemüse in weiß und grün zu kaufen und lässt bei vielen Feinschmeckern das Herz höher schlagen. Dabei ist der Klassiker mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise nur eine Variante der Zubereitung.

Es gibt noch viele weitere Gerichte mit dem beliebten Saisongemüse zubereiten. Wir zeigen euch, wie ihr ganz besondere Kreationen zaubert und damit Abwechslung in das Frühlingsmenü bringt.

Eine klassische Variante ist die beliebte Spargelcremesuppe, welche im Handumdrehen gezaubert ist. (Bild: CGissemann / Getty Images)

Rezept Nummer 1: Spargelcremesuppe

Zubereitungszeit 1 Std. 30 Minuten

Zutaten für 4 Personen

500 g weißen Spargel

1 ½ l Wasser

1 TL Zucker

60 g Butter

40 g Mehl

Salz & Pfeffer

1 EL Weißwein

1 Eigelb

4 EL saure Sahne

Petersilie zum Garnieren

Zubereitung

Spargel waschen, schälen, Enden abschneiden und in ungefähr 3 cm lange Stücke schneiden. Die Spargelschalen und -enden in 1,5 L Wasser aufkochen lassen und 20 Min. kochen. Dann das ganze abseihen, die Stücke entsorgen und den Sud auffangen.

Den Sud mit Salz und Zucker abschmecken, Spargelstücke hineingeben ca. 20 Min weich kochen.Wieder abseihen und den Sud auffangen.

Inzwischen 40 g Butter erhitzen und mit Mehl eine Mehlschwitze herstellen. Dann ca. 1 L des Spargelsuds unter Rühren hinzugeben und 15 Min. kochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, den Weißwein hinzufügen und noch einmal aufkochen lassen. Anschließend vom Herd nehmen. Eigelb und Sahne verquirlen um die Suppe zu binden, Spargelstücke hinzugeben und den Rest der Butter in der Suppe schmelzen lassen. Mit Petersilie garnieren und sofort servieren.

Pasta in Kombination mit Spargel und Zitrone ist eine perfekte Mischung und wird vielen Spargelliebhabern schmecken. (Bild: vanillaechoes / Getty Images)

Rezept Nummer 2: Pasta mit grünem Spargel, Zitrone und Parmesan

Zubereitungszeit 1 Std.

Zutaten für 4 Personen

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

500 ml Gemüsebrühe

2 Bio-Zitronen

800 g grüner Spargel

Tomaten

Oliven

500 g Spaghetti

150 g Parmesan, gerieben

2 Eier

Zubereitung

Knoblauch schälen, fein hacken und in Öl anbraten. Mit Brühe und Zitronensaft ablöschen und 10 Min. einköcheln lassen.

Spargel waschen, Enden entfernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Spaghetti nach Packungsanweisung kochen und 3 Min. vor Ende den Spargel hinzugeben.

Inzwischen Parmesan, Eier und Zitronenabrieb in einer Schüssel vermengen. Spaghetti, Parmesan-Ei-Gemisch und Spargel in die Zitronensauce in die Pfanne bei sehr kleiner Hitze geben und nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit frischen Tomaten und Oliven servieren.

Rezept Nummer 3: Spargel-Lachs Lasagne aus dem Ofen

Zubereitungszeit 1 Std. 10 Min.

Zutaten für vier Personen

Je 500 g weißer und grüner Spargel

Salz und Pfeffer

16 Lasagne Nudelplatten

400 g Lachsfilet

1 Bund Rucola

½ Bio Zitrone

300 g Ziegenfrischkäse

150 g Sahne

2 EL Pinienkerne

5 EL Olivenöl

Zubereitung

Spargel waschen, schälen, Enden abschneiden und Stangen in ca. 4 cm lange Stücke schneiden und längs halbieren. In Salzwasser 4 Min. vorkochen, herausnehmen und abschrecken. Nudelplatten in Wasser 6-8 Min. bissfest kochen und ebenfalls abschrecken.

Backofen auf 220° (Umluft 200°) vorheizen. Lachsfilet in dünne Scheiben schneiden, Rucola waschen und hacken. Zitrone heiß abwaschen, Schale abreiben und Saft auspressen. Ziegenfrischkäse zusammen mit Sahne, 1 EL Zitronensaft, Zitronenschale und Rucola vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Ofenform mit Olivenöl einfetten und Nudelplatten mit Lachs, Spargel und Käsecreme lagenweise in die Auflaufform schichten. Pinienkerne am Schluss rüberstreuen und für 20 Min. in den Ofen geben und servieren.

Auch Spargelsalat mit Erdbeeren ist eine abwechslungsreiche Variante. (Bild: beats3/ iStock/ Getty Images)

Rezept Nummer 4: Erdbeer-Spargel Salat mit Feta und Pinienkernen

Zubereitungszeit 30 Min.

Zutaten für 4 Personen

1 kg grüner Spargel

40 g Pinienkerne

4 Frühlingszwiebeln

½ Bund Basilikum

1 Bund Rucola

500 g Erdbeeren

3 EL weißer Balsamicoessig

3 EL Orangensaft

1 TL flüssiger Honig

1 TL Dijonsenf

Salz und Pfeffer

2 EL Olivenöl

150 g Feta

Zubereitung

Spargel waschen, Enden abschneiden und unteres Drittel schälen. Spargel in Stücke schneiden, längs halbieren und in kochendem Salzwasser 5 Min. kochen und anschließend abschrecken.

Inzwischen Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze anrösten, Frühlingszwiebeln waschen und in Ringe schneiden. Basilikum und Rucola waschen, Basilikum in Streifen schneiden und Rucola ganz lassen. Erdbeeren waschen und in Stücke schneiden. Dressing anrühren aus: Essig, Orangensaft, Honig, Senf, Öl und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Spargel, Pinienkerne, Frühlingszwiebeln, Basilikum und Erdbeeren vermengen, Feta rüberbröckeln und mit dem Dressing und Rucola servieren.

Rezept Nummer 5: Gnocchi mit cremiger Spargel-Rahmsauce

Zubereitungszeit 50 Min.

Zutaten für vier Personen

2 Zwiebeln

2 Bund grüner Spargel

2 Zehen Knoblauch

300 ml Sahne

200 ml Gemüsebrühe

Salz, Pfeffer, gemahlener Muskat

½ TL Zitronensaft

1,2 kg Gnocchi

2 EL Rapsöl

4 EL Pinienkerne

Zubereitung

Zwiebel würfeln und in 1 EL Öl anbraten. Spargel waschen, Enden abschneiden, in Scheiben schneiden und zu den Zwiebeln geben. Knoblauch pressen und mit in die Pfanne geben.

Mit Gemüsebrühe und Sahne ablöschen und nochmal aufkochen lassen. Weitere 5 Min. kochen lassen und mit Salz, Pfeffer und Muskat und Zitronensaft abschmecken.

Inzwischen Gnocchi in restlichem Öl in einer Pfanne anbraten und Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Gnocchi zur Sauce geben, vermengen und mit Pinienkernen garnieren und servieren.