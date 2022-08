Die White Night am 5. und der verkaufsoffener Sonntag am 14. August locken wieder in die Holtenauer

Seit 50 Jahren kümmert der Verein „Die Holtenauer“ sich um eine der beliebtesten Straßen in Kiel – die Holti. Im August wird das gefeiert.

Die Holtenauer feiert sich und das macht sie am liebsten mit Euch – den Kund:innen und Nachbar:innen, Fans und Unterstützer:innen, mit Geschäftsleuten und Anwohner:innen, mit dem gesamten Quartier. Vor 50 Jahren taten sich die ersten Geschäfte und Gastronom:innen zu einer Interessengemeinschaft zusammen – heute ist das der Verein „Die Holtenauer“. Schon damals war das Ziel, die Straße mit gemeinsamen Projekten und Aktionen attraktiver zu gestalten, bis heute ist dieses Ziel geblieben.

Verkaufsoffener Sonntag am 14. August in Kiel

Daher sind nun am Sonntag, 14. August, alle herzlich dazu eingeladen, mit der Holtenauer gemeinsam zu feiern. In der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr haben die Geschäfte auf und die Holtenauer Straße ist vom Lehmberg bis zur Düppelstraße autofrei. Das bedeutet viel Platz für Bewegung und Spiel, für Begegnung und Gespräche, für Essen und Trinken, für Kleinkunst, Musik und Tanz, und für einen Blick in die Zukunft – auf unserer einmaligen, ganz besonderen Holtenauer Straße. Auf der Bühne an der Ansgarkirche gibt es sogar bis 20 Uhr ein buntes Programm. Lasst Euch überraschen, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Der Verein freut sich darauf, mit euch zusammen ein unbeschwertes, fröhliches und buntes Fest zu feiern!

White Night am 5. August

Ganz in weiß … Zeigt sich die Holtenauer Straße außerdem am 5. August. Endlich wieder White Night! Ab 18 Uhr erstrahlt die gesamte Straße in hellen Tönen und ihr seid herzlich eingeladen, euch mit Stuhl und Picknickkorb dazu zu gesellen. Wir wünschen viel Spaß!