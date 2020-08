Zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie sind wieder Zuschauer*innen im Holstein Stadion erlaubt (Bild: S. Schulten)

Am Samstag, den 05. September bestreitet die KSV Holstein ihr letztes Testspiel gegen den FC Hansa Rostock vor dem Start in die Saison 2020/21.

Um 15 Uhr ist es soweit. Dann wird der Ball des letzten Test gegen Drittligist FC Hansa Rostock im Holstein Stadion rollen. Es ist das erste Spiel, das seit Audsbruch der Corona Pandemie mit einer limitierten Zuschauerzahl stattfinden wird.

„Wir freuen uns sehr, einer, wenn auch kleinen Anzahl KSV-Fans und -Partnern den Stadionbesuch wieder ermöglichen zu können“, so Wolfgang Schwenke, kaufmännischer Geschäftsführer der KSV. „Das Angebot, Tickets für dieses Spiel erwerben zu können, richtet sich ausschließlich an die Dauerkartenbesitzer, die die KSV während der coronabedingten Geisterspiele in Form einer Spende unterstützt haben und denen nun auf diese Weise gedankt werden soll.“

Zu diesem Spiel sind im Rahmen der aktuell geltenden Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus in der Fassung vom 10. August 500 Zuschauer zugelassen. In Übereinstimmung mit dem von DFL / DFB entwickelten medizinisch-organisatorischen Konzept zur Durchführung von Spielen mit Zuschauern sowie den selbstbeschränkenden Maßnahmen der Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga wird im Stadion auf Stehplätze, Gästefankontingente sowie Alkoholausschank verzichtet.

Jene Dauerkarteninhaber werden rechtzeitig in einer gesonderten Email über die Modalitäten informiert, sodass die KSV ausdrücklich darum bittet, von zusätzlichen Anfragen im Ticketshop abzusehen.