Für die kommenden drei Monate müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen auf der Friesenbrücke einstellen. (Bild: fm Regional/S. Schulten)

Während der Kieler Woche 2024 rollte der Verkehr auf der Schnellstraße fließend, nun steht die zweite Phase der Sanierung bevor. Im südlichen Abschnitt, von der Dorotheenstraße bis An der Kleinbahn, einschließlich der Friesenbrücke, erwarten uns dann umfassende Bauarbeiten.

Nachtarbeit für einen guten Start

Um alles für die neuen Bauabschnitte vorzubereiten, muss die Lage erst einmal aufgemischt werden – und zwar nachts. Genau gesagt, in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli sowie vom 2. auf den 3. Juli wirst Du zwischen 20 und 5 Uhr Umwege in Kauf nehmen müssen, wenn Du Richtung Norden willst. Denn die Mittelstreifenüberfahrten öffnen sich wieder und Betongleitwände wandern auf die Nordseite des Rings. Für die Nachtfahrten der Lkw und alle, die von der B 404 kommen, gibt’s extra Umleitungstipps.

Neue Woche, neue Wege: Die Südfahrbahn wandert nachts über den Überflieger

Die nächtlichen Aktionen haben einen Grund: Sie bereiten alles für die Wochen der Bauarbeiten vor. In dieser Phase gehört die Südfahrbahn den Baumaschinen, und der Verkehr wird einspurig auf die gegenüberliegende Seite umgeleitet. Besonders kurios wird’s am Barkauer Kreuz, wo der Überflieger gegen jede Gewohnheit auch in Schlangenlinien genutzt werden darf. Aber Achtung: Ab Mitte August ändern sich die Regeln hier erneut.

Großräumig umplanen: Kiel zeigt dir den Weg

Für alle, die am Ring vorbei zum Ostufer oder in weitere ferne Gegenden streben, ist es an der Zeit, den Kompass neu einzustellen. Großräumige Umleitungen werden dein neuer bester Freund auf dem Weg durch die Stadt. Ob von der Autobahn oder der A 21 – wir haben die Umwege schon ausgeschildert.

Der Handel bleibt im Spiel

Trotz der Bauarbeiten und Umleitungen bleibt das Gewerbegebiet Tonberg für dich erreichbar. Nur wenn im September dort der Asphalt frisch gemacht wird, musst Du ein paar Tage lang andere Routen finden. Und auch zum TÜV oder ins Gewerbegebiet Stormarnstraße kommst Du – mit ein paar kleinen Umwegen.

Fahr also vorsichtig und plane ein bisschen mehr Zeit ein. Denk daran: Nach der Baustelle ist vor der nächsten freien Fahrt. Wir bleiben dran und versorgen dich mit allen wichtigen Infos rund um die Bauarbeiten!