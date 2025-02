(Bild: Kielerleben; Thomas Engel)

Die Kieler Künstlerin Kristin Preugschat hat die Trophäen für dieses Jahr handgefertigt und ein Bild zugunsten des Vereins "Förde Lütten" gemalt. (Bild: Thomas Engel)

Stimmungsvolle Atmosphäre bei 1.000 Lights in Concert in der Wiker Petruskirche. (Bild: Kielerleben)

Am vergangenen Wochenende erlebte Kiel ein beeindruckendes Spektrum an Veranstaltungen – von einer kraftvollen Demonstration für Demokratie über atemberaubende Motocross-Shows bis hin zu ergreifenden Konzerten voller Lichterzauber. An welcher Veranstaltung hast du teilgenommen?

Für Demokratie und Vielfalt: Ein Zeichen setzen

Am Sonntag verwandelte sich der Rathausplatz in ein Meer aus Menschen, die für den Erhalt der Demokratie auf die Straße gingen. Bis zu 15.000 Kieler*innen zeigten in einer der größten Demonstrationen seit Jahrzehnten Flagge gegen den Rechtsruck. Unter dem Motto "Faschismus ist keine Alternative" zogen sie friedlich durch die Innenstadt bis zur CDU-Landeszentrale. Mit dabei war auch unser Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, der stolz auf dieses starke Zeichen der Gemeinschaft war. Die Atmosphäre war voller Energie und Entschlossenheit – ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass Kiel für seine Werte einsteht.

Jump & Race Masters: Adrenalin pur in der Wunderino Arena

Die Wunderino Arena bebte am Wochenende mit dem 26. INT. JUMP & RACE MASTERS. Fans von Motocross und Freestyle kamen voll auf ihre Kosten, als Weltstars wie Luc Ackermann ihre atemberaubenden Stunts präsentierten. Die Kombination aus Freestyle, Race‘n‘Style und Supercross war ein Spektakel, das Herzen höher schlagen ließ. Von rasanten Kopf-an-Kopf-Rennen bis zu waghalsigen Sprüngen – die Spannung war greifbar und die Begeisterung im Publikum überwältigend. Ein Event, das nicht nur Motorsportfans, sondern die ganze Familie begeisterte und durch seine klimafreundliche Ausrichtung auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzte.

1.000 Lights Concerts: Ein Konzert voller Magie

In der Petruskirche erstrahlte am Wochenende die Konzertreihe "1000 Lights Concerts" in vollem Glanz. Unter einem Dach aus 1.000 Lichtern verzauberten talentierte Musiker*innen das Publikum mit epischen Filmmusiken und romantischen Liebesliedern. Die emotionale Darbietung von Meisterwerken aus Titanic, Pearl Harbour und James Bond erfüllte die Kirche mit einer Atmosphäre, die sonst nur an Weihnachten zu spüren ist. Dieses musikalische Erlebnis bot eine Oase der Ruhe und Emotionen, mitten im pulsierenden Kiel.

Ob du nun auf den Straßen für eine bessere Zukunft mitgefiebert, bei der Motocross-Show den Atem angehalten oder dich von den Klängen der Musik tragen lassen hast – Kiel hat an diesem Wochenende gezeigt, dass es ein Ort der Vielfalt ist. Ein Wochenende voller unvergesslicher Erlebnisse, das die bunte Kultur unserer Stadt in all ihren Facetten widerspiegelt.