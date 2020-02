0

Ein buntes Programm aus Akrobatik, Artistik und Tanz gibt es am Samstag, 23. Februar, im Audimax der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) zu bestaunen. Akrobatinnen und Akrobaten aus ganz Europa laden dann zur beliebten Varieté-Show. Die Eintrittskarten sind ab sofort an den Vorverkaufsstellen erhältlich.

Die Varieté-Show ist als „open Stage“ (offene Bühne) angelegt und bildet den Höhepunkt des 21. Kieler Akrobatik-Festivals, das die Akrobatikgruppe des Hochschulsports „AkroKiel“ veranstaltet. Vom 22. bis 24. Februar trainieren über 400 Freizeitsportlerinnen und -sportler zusammen im Sportforum der Uni Kiel. Sie kommen aus Deutschland, Skandinavien, Großbritannien, den Niederlanden und der Schweiz. In verschiedenen Workshops werden Handstandtraining, Partner- und Gruppenakrobatik, Tuchakrobatik, Pyramidenbau und Wurftechniken auf unterschiedlichen Fähigkeitsniveaus angeboten. Auf diese Weise werden Bewegungsabläufe erlernt, das Körpergefühl geschult, gegenseitiges Vertrauen aufgebaut und die Muskulatur trainiert. Alle Interessierten, die selbst aktiv am Festival teilnehmen möchten, sind herzlich willkommen. Tageskarten für das Mitmach-Angebot können bei der Anmeldung in der Halle des Sportforums erworben werden.

(Bild: Akro)

Ab sofort bis 22. Februar im Buchladen Zapata, Wilhelmplatz 6 sowie Mo, Di, Do 20-22 Uhr in der Turnhalle des Sportforums (solange der Vorrat reicht). Der Kartenvorverkauf wird empfohlen, da an der Abendkasse erfahrungsgemäß keine Restkarten mehr erhältlich sind. Eine Eintrittskarte kostet 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen 3 Euro.

Das Wichtigste in Kürze:

Varieté-Show („open stage“)

Wann: 23.02.2019, Showbeginn 20 Uhr, Einlass 19:30 Uhr (freie Platzwahl), Abendkasse 18:30 Uhr (nur für Restkarten)

Wo: Christian-Albrechts-Platz 2, Audimax der CAU, Frederik-Paulsen-Hörsaal

Akrobatik-Festival

Wann: Freitag, 22. Februar (17 Uhr) bis Sonntag, 24. Februar (15 Uhr)

Wo: Olshausenstraße 74, Sportzentrum der CAU

Die Tageskarte für das Mitmach-Angebot kostet 5 Euro.