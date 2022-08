Die Honey Lake Sessions in Honigsee sind eines der Wochenend-Highlights …

Festival am Honigsee, Werner Momsen und mehr: Was ihr diese Woche noch so erleben könnt, erfahrt ihr hier …

Honey Lake Sessions

Man sitzt auf Heuballen oder auf bunt zusammengewürfelten Gartenstühlen und bekommt richtig guten Sound und große Klangwelten geboten. Die Honey Lake Sessions in Honigsee feiern an vier Sommerabenden eine Bandbreite an Musikstilen und schaffen einen Ort in familiärer, entspannter Atmosphäre.

Der Eröffnungsabend wird am 4. August von dem in der Jazzszene als Geheimtipp gefeierten Dancefloor-Jazz Trio Triorität und von der Züricher Band Black Sea Dahu bestritten. ToyToy aus Hamburg arbeitet an der Überwindung der Grenzen zwischen elektronisch geprägter, urbaner Groovemusik und der virtuosen Improvisationsmusik im Jazz. Sie spielen am Freitagabend, den 5. August, auf, bevor Aline Frazão und Fogo Fogo mit dem von den Kapverden stammenden Funaná Stil für ein heißes Finale sorgen. Auf einer Reise zu immer neuen Sounds und Klangkombinationen befindet sich der österreichische Jazzmusiker und Klarinettist Christoph Pepe Auer. Er eröffnet den Samstag, bevor mit Chelsea Carmichael einer der großen UK-Jazz-Szenen-Geheimtipps nach Honigsee kommt.

Der 7. August ist der Tag der Premieren, Kooperationen und neuen Projekte. Die zugleich eingängigen und anspruchsvollen Songs von der Band Maika werden gefolgt von der britischen Sängerin und Musikerin Reema, deren Musikstücke auf ihrem kristallklaren Timbre, ihrer filigranen textlichen Artikulation und ihrem dezenten Gitarrenspiel basieren – in Honigsee tritt sie im Sextett mit gemischtem Bläserensemble auf. Tickets sind unter www.tixforgigs.com erhältlich.

4.–7. August • Rönner Straße 22, Honigsee

Werner Momsen – „Abenteuer Urlaub“

Nach vier Stunden im Reisebüro mit Liesbeth ist Werner Momsen fix und fertig. Sie wollen weg, darauf können sie sich einigen. Mit einer Wagenladung voll Katalogen schickt seine Frau ihn auf die Bühne, damit er sich entscheiden kann, wo er hin will. Wandern, Zelten, Fernreise oder doch eine Kreuzfahrt? In Werner Momsens Programm „Abenteuer Urlaub“ kann man ohne Jetlag und steifen Hals eine Auszeit vom Alltag nehmen und über alle Aktivitäten lachen, vor allem über die Dinge, die währenddessen gar nicht komisch sind. Gute Reise! Mehr Infos unter www.kulturregion-westensee.de.

5. August, 20 Uhr • Sportplatz Achterwehr

Vom Staubsaugervertreter zur Ikone

Seine umjubelten Konzerte in ausverkauften Arenen sind immer wieder legendär, seine Songs prägen seit fünf Jahrzehnten den Musikgeschmack ganzer Generationen. Der Sohn eines Bergarbeiters aus dem walisischen Pontybridd stieg vom Hilfsarbeiter und Staubsaugervertreter zur Ikone des Showgeschäfts auf. Überschäumende Bühnenpräsenz und eine enorme Variabilität machten ihn international zu einem der gefragtesten Live-Performer. 2006 erhob ihn Königin Elisabeth als „Sir Thomas“ in den Ritterstand (Knight Bachelor). Tom Jones, das war und ist stets die Kraft der Songs und die Power seiner Stimme! Tickets sind unterwww.shmf.de erhältlich.

6. August, 20 Uhr • Wunderino Arena

Zwei wie „Bonnie & Clyde“

Die Gaunerkomödie ist ein fetziges Sommer-Spektakel für die ganze Familie und gleichzeitig ein groteskes Abenteuer, bei dem ein Gag den nächsten jagt. Im THEATERFRACHTER an der Kieler Hörn wird die Lage für das dilettantische Gaunerpärchen dabei immer verzwickter und verrückter! Tickets sind erhältlich unter www.loreundlay-theater.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufstellen in Kiel.

5.–20. August • Lore & Lay Theaterschiff Kiel