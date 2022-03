Dr. Maren Grütters hat als promovierte Neurobiologin und hypnosetherapeutin im vergangenen Jahr ihr Unternehmen me time gegründet. (Bild: privat)

Dr. Maren Grütters ist promovierte Neurobiologin und Hypnosetherapeutin. Im vergangenen Jahr gründete sie ihr Unternehmen me time. Dort arbeitet Maren mit Menschen, die Blockaden loswerden möchten, um endlich ihr volles Potential zu erreichen. Uns hat sie erzählt, wie das funktioniert und wie sie selbst zu einer „starken Frau“ geworden ist.

KIELerleben: Wir widmen uns in diesem Monat dem Thema „Starke Frauen“. Würdest du dich selbst als eine „starke Frau“ bezeichnen? Und wenn ja, warum?

Dr. Maren Grütters: Im Prinzip gibt es zwei Arten von „stark“. Meist wird einem gesellschaftlich eingeredet, wie man zu sein und sich zu

benehmen hat, um stark zu sein. Der Anspruch an uns selbst ist oft viel zu hoch. Ich war viel zu stark, bin aber weicher mit mir geworden, folge meinem eigenen Weg und bin ganz nah bei mir selbst. Oft übersieht man seine eigenen Bedürfnisse, dabei sind es genau diese, die einen stark sein lassen. Ich bin sehr dankbar dafür, mittlerweile einen Schritt weiter zu sein im „Starksein“.

Wie kam es dazu?

Das funktioniert nur, indem man auch mal gegen Wände läuft und tief fällt. Bei mir war es mein Neuanfang hier in Kiel nach zwei gescheiterten Beziehungen, die mich bewegt haben, an meinen Beziehungsmustern zu arbeiten und mich mehr mit mir selbst zu beschäftigen, mich zu trauen, die eigene Wahrheit auszusprechen und Dinge zu probieren. In dieser Zeit habe ich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung und der RAPID TRANSFORMATIONAL THERAPY (RTT®) zu befassen. Dadurch habe ich zu mir selbst gefunden und unterstütze nun andere Menschen dabei, dies ebenfalls zu tun.

Was ist RTT®?

RTT® ist eine weltweit anerkannte und mehrfach ausgezeichnete Form der Hypnose. Sie wird unter anderem durch das American Board of Hypnotherapy, dem National and International Council of Psychotherapists, der International Association of Complementary Therapists sowie dem International Institute of Complementary Therapies unterstützt. Die Gründerin Marisa Peer wurde für ihre Erfolge mehrfach geehrt. In einem entspannten Zustand leite ich meine Klient:innen an, Muster in ihrem Unterbewusstsein zu finden und zu lösen, die sie zurückhalten in ihr volles Potenzial zu kommen. Ganz leicht und intuitiv. Dabei wird ihr innerer Kritiker umgangen und sie erhalten Antworten auf ihr persönliches Thema, die ihnen nicht bewusst waren. So lösen wir die Blockaden, durch die ihr Unterbewusstsein sie eingeschränkt hat und wandeln ihr Leben dauerhaft.

Du hilfst deinen Klient:innen also dabei, sich selbst stark zu fühlen?

Genau. Wir alle sind stark. Ich unterstütze meinen Klient:innen dabei, auf ihre innere Stimme zu hören und dies zu erkennen. Worte wie „du schaffst das nicht“ oder „ich bin nicht genug“ halten uns oft zurück und wir haben Angst vor der eigenen Größe. Ich selbst habe jahrelang im Management in der Wirtschaft gearbeitet und mich nun getraut, mit me time meinen

Visionen und Neigungen nachzugehen. Ich bin meinem Gefühl gefolgt und sehr glücklich darüber, Menschen helfen zu können, dies ebenfalls zu tun.