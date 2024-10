Ab Montag, den 21. Oktober werden Fahrzeuge eine Höhenkontrolle in der Alten Lübecker Chaussee passieren, bevor sie unter der Brücke entlang fahren. (Bild: falkemedia Regionalmedien)

Weil es an der Brücke in der Alten Lübecker Chaussee zu häufig rummst, installiert die Stadt Kiel nun eine Höhenkontrolle für LKW. In diesem Artikel liest du, wann es zu Verkehrseinschränkungen kommen wird.

Smarte Technik gegen unliebsame Kollisionen

Die Alte Lübecker Chaussee ist eine wichtige Verkehrsader in Kiel, doch aufgrund von Baumaßnahmen der Deutschen Bahn verbleibt unter den Eisenbahnbrücken aktuell nur eine Durchfahrtshöhe von 3,60 Metern. Trotz entsprechender Warnschilder und Metallplatten an den Brücken scheinen manche Lkw-Fahrer diese Begrenzung zu ignorieren, was regelmäßig zu ärgerlichen Unfällen führt. Doch damit ist jetzt Schluss! Mit einer neuen, digitalen Höhenkontrolle wird künftig jedes zu hohe Fahrzeug rechtzeitig gestoppt.

Wie funktioniert die neue Höhenkontrolle?

Von Montagabend, dem 21. Oktober, bis Donnerstagmorgen, dem 24. Oktober, wird die Alte Lübecker Chaussee zur nächtlichen Baustelle, um die neue Technik zu installieren. Die Kontrolle arbeitet mit Lichtschranken, die zu hohe Fahrzeuge erfassen und sofort Rotsignale an den Brückenampeln auslösen. Dieser clevere Mechanismus verhindert, dass die Brücken weiterhin durch unachtsame Lkw-Fahrer beschädigt werden.

Umleitungen und neue Möglichkeiten

Während der nächtlichen Bauphase, jeweils zwischen 19 und 5.30 Uhr, wird der Verkehr über den Theodor-Heuss-Ring umgeleitet. Keine Sorge: Zu Fuß und mit dem Fahrrad kannst du die Baustelle weiterhin problemlos passieren. Und sollte ein Lkw tatsächlich zu hoch sein und die Höhenkontrolle auslösen, stehen auf beiden Brückenseiten Wendebereiche bereit. Auch Pkw, die sich vor den höhenbeschränkten Lkw befinden, können dort bequem umkehren.

Freue dich auf mehr Sicherheit und weniger Verkehrschaos auf der Alten Lübecker Chaussee – dank der neuen smarten Höhenkontrolle!