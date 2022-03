Die Earth Hour ist eine jährlich wiederkehrende Aktion des World Wide Fund For Nature (WWF), die immer im März und dieses Jahr bereits zum 16. Mal stattfindet. (Bild: Michele Ursi/Getty Images)

1

Am Sonnabend, 26. März, gehen von 20.30 bis 21.30 Uhr zeitversetzt rund um den Globus die Lichter aus. Während der Earth Hour 2022 fordern Einzelpersonen, Unternehmen, Städte und Gemeinden weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz

Bekannte Bauwerke stehen dann wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro. Die Landeshauptstadt Kiel, die sich bereits seit 2011 an der Aktion beteiligt, verdunkelt diesmal das Rathaus, den Warleberger Hof und das Schifffahrtsmuseum.



Umweltdezernentin Doris Grondke: „Diese symbolische Aktion ist eine gute Gelegenheit, um sich grundsätzlich Gedanken zu machen, wo Strom eingespart werden kann. Im Idealfall entsteht durch diesen Anstoß eine Veränderung der Alltagsroutine, um dann dauerhaft Energie einzusparen.“



In diesem Jahr beteiligen sich in Kiel unter anderem die Industrie- und Handelskammer, die KielRegion GmbH, die Christian-Albrechts-Universität, die Fachhochschule, die Muthesius Kunsthochschule, die Stadtwerke, die Müllverbrennung Kiel, die Provinzial NordWest Lebensversicherung AG und die PricewaterhouseCoopers GmbH an der Aktion.

Die Landeshauptstadt lädt alle – ausdrücklich auch Privatpersonen – ein, ebenfalls während der Earth Hour und darüber hinaus unnötiges Licht auszuschalten und unnötige Energie einzusparen.