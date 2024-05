(Bild: Sebastian Schulten)

Von der Holsteiner Wiese zum Rathausplatz – die Aufstiegsroute wird zur Fanmeile: Am gestrigen Pfingstmontag erlebte Kiel ein Fußballfest, das in die Annalen der Stadt eingeht. Ausgelassen und voller Stolz strömten Tausende Fans auf die Straßen, um den Aufstieg von Holstein Kiel in die 1. Fußball-Bundesliga gebührend zu feiern. Es war ein Erlebnis, das viele nur einmal im Leben haben: Ihre Mannschaft steigt in das Oberhaus des deutschen Fußballs auf. Die gesamte Stadt verwandelte sich in ein Meer aus blau-weiß-roten Farben, den Vereinsfarben von Holstein Kiel.

Ein Tross aus Freude und Jubel: Die Abfahrt der Helden

Der Tag begann mit einer Szene, die jedem Anwesenden Gänsehaut bereitete. Zwei Busse machten sich auf den Weg vom Holstein Stadion, dem Herzen des Kieler Fußballs, durch die Stadt. An Bord befanden sich die Spieler, Trainer, das Präsidium sowie die unermüdlichen Helferinnen und Helfer, die im Hintergrund für den Erfolg sorgen – das Team hinter dem Team.

Eine Stadt vereint im Feierrausch: Die Route der Träume

Die Reise ging weiter entlang der Holtenauer Straße und überquerte den Dreiecksplatz, bevor sie Feldstraße, Beseler Allee und Knooper Weg passierte. Jede Etappe der Route verwandelte sich in einen Schauplatz der Freude. Vom Exerzierplatz führte der Weg die Mannschaft zum Rathausplatz, der bereits Stunden vor der Ankunft der Mannschaft bis auf den letzten Platz besetzt war.

Ein Meer aus Blau, Weiß und Rot: Die Stadt feiert ihre Helden

Überall in der Stadt hingen Fahnen, Schals und Banner. Kinder und Erwachsene, in die Vereinsfarben gehüllt, säumten die Straßen und Jubelgesänge schallten durch die Luft. Die gesamte Stadt war auf den Beinen, begleitete den Fanzug, bildete eine kilometerlange Fanmeile, die in ihrer Ausgelassenheit und Freude einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Der Höhepunkt: Ein Platz für Legenden

Am Exerzierplatz, der zu klein schien, um all die Liebe und Begeisterung zu fassen, fanden sich die Menschen zusammen, um die Ankunft ihrer Aufstiegshelden zu feiern. Es waren Momente, in denen sich die harte Arbeit einer gesamten Saison in pure Emotion verwandelte. Die Stimmung war himmelhoch jauchzend, und es war klar, dass dieser Tag in die Geschichte eingehen würde.

Kiel hat es geschafft

Mit der Stadt im Rücken und einer Saison voller Leidenschaft und Kampfgeist ist Holstein Kiel nun Teil der besten 18 Teams Deutschlands. Für die Stadt, die Vereinigung und die Fans ist es ein Moment des Glücks, der Zusammengehörigkeit und des stolzen Blicks nach vorne. So endete ein Tag des Festes, der Gemeinschaft und der Fußballeuphorie in Kiel – ein Tag, der zweifellos für alle Zeiten in den Herzen der Menschen bleiben wird.