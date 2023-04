(Bild: David Trood)

Kiel wird zur Herzenssache: KÖRPERWELTEN ab 17. Mai erstmals im NORDLICHT Kiel.

Mehr als 53 Millionen Menschen rund um den Globus haben die faszinierende Ausstellung bereits gesehen. Ab 17. Mai bis 3. Oktober 2023 präsentieren Plastinator Dr. Gunther von Hagens und Kuratorin Dr. Angelina Whalley ihre aktuelle Ausstellung KÖRPERWELTEN – Eine Herzenssache erstmals in Kiel im NORDLICHT (ehem. Karstadt Sport).

KÖRPERWELTEN ist eine Ausstellung, die den Blick auf uns selbst und unsere Lebensweise nachhaltig verändert. Als Selbstentdeckungsreise konzipiert, nimmt uns die Ausstellung mit auf eine unvergessliche Reise durch den menschlichen Körper. Die faszinierenden Exponate, darunter viele Ganzkörperplastinate, ermöglichen Einblicke in den komplexen Aufbau unseres Innenlebens und erklären leicht verständlich Funktionsweise und Zusammenspiel der einzelnen Systeme und Organe, aber auch häufige Erkrankungen.

Motor des Lebens

Thematischer Schwerpunkt dieser Ausstellung ist das Herz, der unentwegte Motor des Lebens mit seinem weit verzweigten Gefäßsystem von unglaublichen 96.500 Kilometern Länge. Aber das Hochleistungsorgan unseres Körpers ist Beanspruchungen ausgesetzt, die oft in Funktionsstörungen und Verschleißerscheinungen resultieren. So sind Krankheiten des Blutkreislaufsystems heute die häufigste Todesursache. „Sie sind jedoch vermeidbar“, sagt die Ärztin und Kuratorin Dr. Angelina Whalley. „Auf unser Herz, dieses lebenswichtige Organ, achten wir oft erst, wenn es erkrankt oder unter großer Belastung leidet. Ich wünsche mir, dass die Ausstellung unsere Besucher anregt, herzbewusster und herzgesünder zu leben.“

Die in der Ausstellung gezeigten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mittlerweile mehr als 20.000 Spender registriert sind.

Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 5. April 2023. Tickets sind erhältlich unter: www.koerperwelten.de sowie www.eventim.de.