(Bild: LH Kiel)

0

Die Ausstellung "Die Welt steht Kopf" verdeutlicht, wie Kiel und die Welt nachhaltiger werden kann. Dabei steht das Gemeinwohl besonders im Fokus.

Was ist eigentlich das Gemeinwohl? Neben dieser zentralen Frage wird in der aktuellen Ausstellung „Die Welt steht Kopf“ rund um die Gemeinwohl-Ökonomie im Kieler Rathaus vom 6. bis zum 25. Oktober erklärt, wie wir unsere Welt mit dem alternativen Wirtschaftsmodell der Gemeinwohl-Ökonomie nachhaltiger und gerechter gestalten können. Auf Plakaten werden die Grundgedanken und Detailthemen der Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung veranschaulicht, sodass für alle Interessierten etwas dabei ist. Die Vernissage findet am 6. Oktober um 15 Uhr statt, die Ausstellung kannst du bis zum 25. Oktober montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr im Kieler Rathaus, 3. OG, Fleethörn 9 besuchen.