Das Ausstellungsjahr 2023 beginnt in der Stadtgalerie Kiel mit einer thematischen Gruppenausstellung. „Tourismus. Let‘s do it all!“ versammelt zwölf künstlerische Positionen und eröffnet einen facettenreichen Blick auf das Phänomen Tourismus, dessen Merkmale, Bedingungen und Funktion.

bis 21. Mai • Stadtgalerie

Weltweit ist Tourismus einer der bedeutendsten Wirtschaftsbereiche, beschäftigt über 100 Millionen Menschen und hat weiterhin eine hohe Wachstumsrate. Die anhaltende und beschleunigte Zunahme touristischer Aktivität steht zumindest scheinbar in einem vielschichtigen Spannungsverhältnis zu einer langen Tradition der Tourismuskritik und dem negativ konnotierten Begriff des*der Tourist*in. In den immerwährenden Kreislauf von Produktion, Konsum, Abgleich, Wiederabbildung und Weiterverbreitung touristischer Attraktionen, haben sich – neben Postkarte, Souvenirstand und Dia-Abend – Reise-Blog und Instagram eingereiht. Tourismus lässt sich abstrakt heruntergebrochen als organisierte Außeralltäglichkeit zusammenfassen. Als Gegenbilder zum Alltag subsumiert Tourismus Entwürfe von Sehnsuchts- oder Fluchtorten, die eng mit der Struktur der modernen Gesellschaft verflochten sind und diese spiegeln. Ausgehend von den Beiträgen der Gruppenausstellung lassen sich aus unterschiedlichsten Perspektiven Bezüge zu dem Phänomen Tourismus aufnehmen und mit aktuellen Diskursen verknüpfen.

Bilder und Skulpturen

bis 16. April • Freya-Frahm-Haus, Laboe

Malerei von Irene Heller-Janton und Brigitte Kemlein sowie Bildhauerei von Walter Kemlein wird im Freya-Frahm-Haus in Laboe in der bis zum 16. April laufenden Ausstellung „Farbe und Form“ präsentiert. Die von Irene Heller-Janton gezeigten Arbeiten geben einen Einblick in ihr vielfältiges und ausdrucksstarkes Schaffen. Die gegenständlichen Bilder von Brigitte Kemlein lassen immer Raum für individuelle Interpretationen. Und Walter Kemlein, der mit 60 Jahren begonnen hat, sich mit Bildhauerei zu befassen, stellt Arbeiten in Holz und Marmor aus. Die Aussteller*innen freuen sich auf viele schöne Gespräche über ihre Kunst.

Transmission

14.–21. April • Pop-up Pavillon, Kiel

Großformatige Malereien und verschiedene Formen der Drucktechnik bekommen die Besucher*innen des Pop-up Pavillons vom 14. bis zum 21. April geboten. In der Ausstellung „Transmission and Transperancy“ bringt die Künstlerin Greta Magyar die Kunst mit naturwissenschaftlichen Phänomenen zusammen. Während der Ausstellung widmet sich die naturwissenschaftliche und künstlerische Forschung den gemeinsamen Fragen über eine Ästhetik der innewohnenden Prozesse der Welt. Die Vernissage findet am Donnerstag, den 13. April, um 18 Uhr statt. Der Pop-up Pavillon am Alten Markt ist von Montag bis Samstag zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet.

Abwechslungsreich

bis 25. Juni • Herbert Gerisch-Stiftung , Neumünster

Der Titel ist Programm. „Musterunterbrechungen“ ziehen sich wie ein roter Faden durch das Werk des Kieler Künstlers und Galeristen Rainer Gröschl. Neben dem grafischen Werk ist Gröschl auch als Maler tätig. Beides ist in dieser Ausstellung in der Herbert Gerisch-Stiftung in Neumünster zu sehen. Gerade als Maler hat sich Rainer Gröschl, wie die Schau auf beste Weise zeigt, künstlerische Freiräume erobert und nutzt die vielfältigen Möglichkeiten dieses Genres. Gröschls Werke sind in der Villa Wachholtz zu sehen, zwei weitere Ausstellungen beherbergen die Remise und das Gerisch-Souterrain.