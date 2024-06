falkemedia, 1994 von Kassian Alexander Goukassian gegründet, ist ein führendes Medienhaus mit einem vielfältigen Portfolio an Video-, Web-, App- und Printformaten, das ein breites Publikum begeistert. Am Hauptsitz in Kiel und weiteren Standorten in Hamburg und Köln entwickeln über 170 Mitarbeitende innovative crossmediale Angebote für den B2C- und B2B-Bereich, die in der DACH-Region über 500 Millionen Kontakte erreichen.

Kress.de wählte Gründer und CEO Kassian A. Goukassian Ende 2022 zu einem der zehn führenden Medienmanager Deutschlands. Der neue „falkemedia green campus” in Kiel setzt als Unternehmenshauptsitz neue Maßstäbe in Sachen New Work, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden für Mensch sowie Natur.

www.falkemedia.de