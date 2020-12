Für mehr Bücher unter dem Weihnachtsbaum (Bild: Moyo Studio / E+ / GettyImages)

0

Dieses Angebot sollten sich Bücherfreunde und Büchereifans nicht entgehen lassen.

Ein Blind Date der besonderen Art können Lesefreund*innen noch bis zum 23. Dezember in der Zentralbücherei im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31, erleben. Bei der Aktion „Blind date with a book“ packen Mitarbeiter*innen Bücher aus dem Romanbereich ein und erstellen kurze Beschreibungen. Anhand dieser können Interessierte die Bücher ausleihen und dann in Ruhe zu Hause das Buch näher kennenlernen. Die Bücher können wie gewohnt vier Wochen ausgeliehen werden. Mehr dazu erfahrt ihr online.