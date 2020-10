(Bild: Volker Beushausen)

Erstklassiger Blues und Rock laden am kommenden Sonnabend, 10. Oktober, in die Räucherei nach Kiel

Die Band Hot‘n‘Nasty gehört bereits seit Beginn der 90er-Jahre zur ersten Liga der deutschen Blues- und Rockszene. Die aktuelle Besetzung besteht aus Gründungsmitglied Malte Triebsch (Gitarre), Robert Collins (Gesang), Dominique Ehlert (Schlagzeug) und Jacob Müller (Bass) und wurde in den vergangenen Jahren mit diversen Musikpreisen ausgezeichnet. So ist es nicht verwunderlich, dass internationale namhafte Rockgrößen, wie Wishbone Ash, Dr. Feelgood, Walter Trout, Ana Popovic und Chris Farlowe, auf Hot‘n‘Nasty aufmerksam wurden und die Band immer wieder als Support-Act verpflichteten. Am 10. Oktober heizt die Band der Kieler Räucherei ordentlich ein.

10. Oktober • Räucherei, Tickets im Vorverkauf 15 Euro, zum Beispiel bei Konzertkasse Streiber, Tel.: (0431) 914 16, an der Abendkasse 20 Euro; mehr Infos zur Band findet ihr hier.