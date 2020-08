(Bild: Mona Taube)

0

Tägliches Livemusikprogramm auf der schwimmenden Bühne im Rahmen der Kieler Woche.*

Auch der Bootshafensommer wird zum verschobenen Termin im Rahmen des Kultursommers der Landeshauptstadt Kiel stattfinden. Wie gewohnt umsonst und draußen!

Euch erwarten Live-Auftritte lokaler Bands und Themenabende in Kooperation mit der Kieler Clubkultur. Und das für zehn Tage am Stück vom 4. bis zum 13. September! Einziger Unterschied: Wegen der strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen wird die Zuschauerzahl in diesem Jahr beschränkt. Buchen kann man die Sitzplätze unkompliziert über das einheitliche Buchungssystem der Kieler Woche. Tagsüber bietet Kiel-Marketing ein Erlebnisareal mit Kindersegeln vom Camp24/7 auf dem Becken des Bootshafens an. Betreut werden die Kleinen von erfahrenen Segeltrainer*innen. Auch hier geht die Voranmeldung leicht vonstatten.

Ab 16 Uhr verwandelt sich die Eventfläche am Bootshafen mit den Uferterrassen und der Bühne auf dem Ponton vom Erlebnis- zum Liveareal und bietet allen Zuschauer*innen das gewohnte Bootshafenfeeling mit Livemusik von insgesamt mehr als 40 Bands und DJs. Abends gibt es außerdem frisches Bier und leckere Cocktails vom Biergarten am Bootshafen sowie ein ausgewähltes gastronomisches Angebot.

Reserviert eure Plätze unter www.meine-kieler-woche.de.

*Bitte informiert euch vor eurem Besuch über die aktuellen Hinweise zum Programm und den Hygienevorschriften.