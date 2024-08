Unsere geladenen Kieler Influencer an Bord der Queen Anne (Bild: Finja Schulze, Kathrin Mandel)

Nimmt die Queen Anne unter die Lupe: KIELerleben-Mediaberaterin Kathrin

Eingerichtet mit Stil: die Kabinen der Queen Anne

Feierliche Plakettenzeremonie: Sartori & Berger Geschäftsführer Jens Broder Knudsen, Cunard Deutschland Chefin Anja Tabarelli, Kapitän David Hudson, Stadtpräsidentin Bettina Aust und Port of Kiel Geschäftsführer Dr. Dirk Claus (v.l.n.r.)

Die Kreationen im Britannia Restaurant? Ein echter Gaumenschmaus!

Perfekter Ort zum Entspannen: der Sommergarten vom Hotel Kieler Yacht-Club

Beim Gin-Tasting durften wir uns mal so richtig kreativ ausleben

Bester Blick auf das Auslaufen der Queen Anne vom Hotel Kieler Yacht-Club aus

0

Die Queen Anne der Reederei Cunard zu Gast im Kieler Hafen und wir live dabei? Oh ja! Dazu noch ein entspannter Abstecher ins Hotel Kieler Yacht-Club bei leckeren Drinks und gemütlicher Feierabendstimmung? Na klar!

Am 11. Juli war Kiel der Schauplatz eines ganz besonderen Ereignisses: Das Kreuzfahrtschiff Queen Anne der Reederei Cunard legte in der Fördestadt an und bot unserem Team sowie Kieler Influencerinnen und vorab ausgelosten Gewinner*innen eine exklusive Führung an Bord. Der Tag war vollgepackt mit aufregenden Erlebnissen und faszinierenden Eindrücken, die uns einen einzigartigen Einblick in das Leben auf einem Luxusliner gewährten.

Nimmt die Queen Anne unter die Lupe: KIELerleben-Mediaberaterin Kathrin

Das Beste aus Vergangenheit & Zukunft

Am Vormittag versammeln sich die geladenen Gäste am Terminal, um das riesige Schiff zu betreten. Hier sticht vor allem die imposante Grand Lobby ins Auge, in der uns Lutz Waage, Marketing Director bei Cunard, herzlich begrüßt. Mit wahnsinnig viel Begeisterung führt er uns über das Schiff und hat dabei spannende Facts über die Queen Anne auf Lager: 2.996 Passagiere und 1.225 Crewmitglieder passen auf das 322 Meter lange Kreuzfahrtschiff. Die Einrichtung kann sich sehen lassen – sie ist modern und stilvoll, die Details im Stil des Art déco gehalten. „Inspiriert von der Vergangenheit, gebaut für die Zukunft“, betont Lutz.

Bester Blick auf das Auslaufen der Queen Anne vom Hotel Kieler Yacht-Club aus

Auf Erkundungstour an Bord

Die Tour startet mit einer Besichtigung der verschiedenen Kabinenkategorien, von komfortablen Innenkabinen bis hin zu luxuriösen Suiten mit Balkon und Meerblick. Auch dürfen wir einen Blick auf die zahlreichen Einrichtungen des Schiffs werfen: Die stilvollen Restaurants, das glanzvolle Theater, die weitläufigen Oberdecks, die Poollandschaft, das glamouröse Casino und viele mehr stehen auf unserem Besichtigungsprogramm. Ganz schön enorm, was es hier alles zu entdecken gibt! Echt besonders: An Bord finden regelmäßig Gala-Abende mit variierenden Themen statt, bei denen sich so richtig in Schale geworfen und das Tanzbein geschwungen werden darf!

Eingerichtet mit Stil: die Kabinen der Queen Anne

Feierliche Plakettenzeremonie

Ein Höhepunkt des Tages ist die Teilnahme an der traditionellen Plaque & Key Ceremony. Bei dieser Zeremonie tauschen Vertreter*innen der Stadt Kiel und der Queen Anne Plaketten aus, um die Ankunft des Schiffes in Kiel offiziell zu würdigen. Dieser Austausch symbolisiert die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Stadt und der Reederei. Und noch ein Highlight: der Akrobatik-Showact, der uns geboten wird und einen tollen Vorgeschmack auf das Entertainment Programm an Bord gibt. Dazu ein Gläschen Champagner und Pralinen – herrlich!

Feierliche Plakettenzeremonie: Sartori & Berger Geschäftsführer Jens Broder Knudsen, Cunard Deutschland Chefin Anja Tabarelli, Kapitän David Hudson, Stadtpräsidentin Bettina Aust und Port of Kiel Geschäftsführer Dr. Dirk Claus (v.l.n.r.)

Kulinarischer Höhepunkt

Der krönende Abschluss des Aufenthalts an Bord ist ein exquisites Drei-Gänge-Menü im Britannia Restaurant – einem Restaurant, das sowohl kulinarisch als auch atmosphärisch beeindruckt. Unter dem Motto „Taste of Queen Anne“ dürfen wir kulinarische Köstlichkeiten aus den verschiedenen Küchen an Bord genießen. Und was sollen wir sagen? Jeder Gang ist ein echtes Geschmackserlebnis!

Die Kreationen im Britannia Restaurant? Ein echter Gaumenschmaus!

Besuch im Hotel Kieler Yacht-Club

Szenenwechsel: Nach der Zeit an Bord geht es mit Shuttles vom Volkswagen Zentrum Kiel Schmidt & Hoffmann zum Hotel Kieler Yacht-Club, bekannt für sein maritimes Flair mit wunderschönem Blick auf die Kieler Förde.

In dem traditionsreichen Hotel erhalten unsere Gäste und wir einen exklusiven Rundgang durch das Haus und besichtigen die eleganten Hotelzimmer und prächtigen Festsäle, bevor hier vor Ort ein besonders unterhaltsamer Teil unseres ohnehin schon unglaublich ereignisreichen Tages ansteht: ein Gin-Tasting! Dabei wird übrigens nicht nur probiert, sondern auch eigener Gin kreiert: Unter fachkundiger Anleitung dürfen wir individuelle Aromen wählen, jede*r Einzelne von uns seinen ganz eigenen Gin herstellen und die fertigen Flaschen natürlich auch mit nach Hause nehmen.

Beim Gin-Tasting durften wir uns mal so richtig kreativ ausleben

Wer auch Lust hat, mit seinen Kolleg*innen als Teamevent oder auch privat unter Freund*innen seinen eigenen Gin zu mixen, stellt seine Anfrage einfach an veranstaltungen@hotel-kyc.de.

Sommerliche After-work-Atmosphäre

Zum Abschluss des Tages geht es bei strahlendem Sonnenschein in den Sommergarten des Hotels, der von Juni bis September geöffnet hat. Hier sorgen eisgekühlte Drinks für die nötige Erfrischung, für beste Unterhaltung zudem eine lustige Fotobox und entspannte Musik. Für uns ist es der perfekte Ort, um gemütlich in Sitzsäcken und Liegestühlen zusammenzukommen, die vielen Eindrücke des Tages gemeinsam Revue passieren zu lassen und pünktlich um 17 Uhr dabei zuzusehen, wie die Queen Anne aus dem Kieler Hafen ausläuft und sich auf den Weg über Skagen in Richtung der Britischen Inseln macht. Tschüss, Queen Anne, es war uns ein Vergnügen!

Perfekter Ort zum Entspannen: der Sommergarten vom Hotel Kieler Yacht-Club

Du möchtest mehr über die Kreuzfahrtschiffe von Cunard und die Schiffsreisen erfahren? Dann schau doch mal vorbei auf www.cunard.com und klicke dich durch die verschiedenen Kreuzfahrten.

Na, und wenn du noch auf der Suche nach einer Unterkunft oder einer Eventlocation direkt an der Kieler Förde bist, findest du alle Infos zur Buchung unter www.hotel-kyc.de.