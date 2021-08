(Bild: KIELerleben Redaktion)

Wer per Briefwahl abstimmen möchte, kann die Unterlagen ab Montag, 16. August, im Rathaus (Fleethörn 9, 24103 Kiel) beantragen.

In knapp sieben Wochen ist es so weit: Rund 185 000 Kieler*innen sind aufgerufen, bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, ihre Kreuzchen zu machen.

Wichtig: Die Briefwahlunterlagen können nicht telefonisch angefordert werden. Der Antrag sollte rechtzeitig online, postalisch, per E-Mail an die Adressebriefwahl@kiel.de oder persönlich vor Ort gestellt werden. Das Formular findet sich in den Wahlbenachrichtigungen, die bis spätestens zum 5. September an alle Wahlberechtigten verschickt werden. Sie beinhalten auch den QR-Code, der direkt zum Online-Antrag führt.



Wer persönlich vor Ort erscheint, muss einen Personalausweis oder einen Reisepass vorlegen. Die Stimmenabgabe kann dann gleich im Wahlbüro erfolgen. Allerdings: Wegen Corona ist unter Umständen mit Wartezeiten vor dem Briefwahlbüro oder sogar im Freien zu rechnen. Wer für eine andere Person Briefwahlunterlagen oder Wahlschein beantragen oder abholen möchte, benötigt eine schriftliche Vollmacht.



Das Briefwahlbüro im Kieler Rathaus ist bis zum 24. September werktags von 8 bis 12 Uhr geöffnet, zudem montags und donnerstags jeweils von 13 bis 16 Uhr sowie dienstags von 13 bis 18 Uhr. Am Freitag, 24. September, stehen die Türen ebenfalls von 13 bis 18 Uhr offen.



Die ausgefüllten Wahlbriefe mit dem Stimmzettelumschlag und dem eigentlichen Stimmzettel können im Briefwahlbüro im Rathaus abgegeben werden, am Wahltag dann bei den Briefwahlvorständen (die genauen Angaben finden sich auf dem roten Wahlumschlag). Fakt ist: Die Stimmzettel müssen bis zum 26. September vorliegen – um Punkt 18 Uhr endet die Bundestagswahl.