Sie bringen Kinderaugen zum Leuchten

Bernd Schmidt (Mitte; Vorstand der Kieler Volksbank) freut sich mit Sarah Marie Mikoleit und Debby Detlefsen (v.li.; beide Netzwerkkoordinatorinnen des Kieler Netzwerks gegen Kinderarmut), die Geschenke zu übergeben. (Bild: KIELerleben/Finja Thiede)

0

Am Montagnachmittag, den 20. Dezember übergab die Kieler Volksbank gemeinsam mit dem Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut einen Berg voller Geschenke an bedürftige Kinder.

Nicht für alle Kinder sind Geschenke zu Weihnachten selbstverständlich. Dabei sind es häufig gar nicht die großen, teuren Geschenke, sondern schon ein kleines Kuscheltier, ein Buch oder ein Handball, die Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Gemeinsam für die gute Sache

Damit möglichst viele Kinder an Weihnachten ein liebevoll verpacktes Geschenk auspacken können, haben auch in diesem Jahr das Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut und die Kieler Volksbank gemeinsam die mittlerweile schon traditionelle Wunschstern-Aktion ins Leben gerufen. Die Kita SpAsSBande und die Mitarbeiterinnen des Kieler Netzwerks gegen Kinderarmut haben die Sterne gebastelt und mit Hilfe der Sozialzentren konnten Kinder, die in Armut leben, diese mit ihren Wünschen versehen. In allen Filialen der Kieler Volksbank konnten bis Mitte Dezember diese Sterne von den Weihnachtsbäumen abgenommen und erfüllt werden.

Geschenke für 250 Kinder

Nun übergab Bernd Schmidt, Vorstandssprecher der Kieler Volksbank, die gesammelten Geschenke an das Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut und ist überwältigt von der Menge der Geschenke: „Es freut uns sehr, dass auch unsere Kunden und Mitarbeiter die Aktion so gut angenommen haben und den Kindern eine Freude machen möchten. Wir als Kieler Volksbank haben zusätzlich die Kosten für alle Sterne übernommen, die letztlich noch keinen Wunscherfüller gefunden haben. Gemeinsam können wir so 250 Kindern einen Herzenswunsch zu Weihnachten erfüllen."

"Wir freuen uns von Herzen, dass wir so vielen Kindern zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Ein großes Dankeschön an die Kieler Volksbank, dass wir gemeinsam eine so tolle und große Aktion durchführen konnten", freut sich Sarah-Marie Mikoleit vom Kieler Netzwerk gegen Kinderarmut.