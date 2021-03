0

Mit der Zeit gehen und sich neuen Herausforderungen stellen – für die Steuerberater*innen der Kanzlei BSHK ist das eine Selbstverständlichkeit. Nun möchte sich das Team der digitalen Kanzlei vergrößern und sucht eure Expertise.

Ihr habt die Berufsausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen und möchtet eure Fachkenntnis möglichst effektiv in ein frisches und modernes Unternehmen einbringen? Die Kanzlei von Niels Benthin, Dirk-Henning Schwark, Sven Hansen, Bert Kühl und Justyna Dopke (BSHK) steht seit über 20 Jahren für fachliches Know-how und moderne Wege. Sie haben sich auf verschiedene Fachbereiche spezialisiert, um für Kund*innen die besten Lösungen zu finden. Ein junges, modernes Team begrüßt euch. Digital und mit immer neuer Technik erwartet euch ein Arbeitsplatz, der euren Möglichkeiten keine Grenzen setzen wird. Seit Jahrzehnten ist BSHK am Markt etabliert. Fortschritt, Wachstum und Digitalisierung gehören zu den Zielen, welche sich die Expert*innen in Sachen Steuerberatung auf die Fahnen schreiben. Die erfahrenen Kolleg*innen werden euch an eurem neuen Arbeitsplatz einarbeiten. Der respektvolle Umgang steht bei BSHK dabei am oberster Stelle. Neben internen und externen berufsspezifischen Fortbildungsmöglichkeiten finden auch regelmäßige Seminare statt, zu denen ihr herzliche eingeladen seid. Darüber hinaus organisiert das Team regelmäßig Mitarbeiter*innen-Events wie Quartalstreffen der Mitarbeiter*innen, Sommerfeste und Weihnachtsfeiern. Ein wichtiges Instrument von BSHK: die „digitale Kanzlei“. Mit der Cloud-Anwendung „DATEV Unternehmen online“ werden Lohnabrechnung und Finanzbuchführung unkompliziert und papierlos bearbeitet. Die Mandant*innen stellen Belege in der sicheren Cloud zur Verfügung und haben jederzeit Zugriff auf ihre Unternehmensdaten.



Der Schwerpunkt eurer Tätigkeit liegt in der vollumfänglichen Betreuung der Mandant*innen in den Bereichen Finanz- und Lohnbuchhaltung, der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. Werdet Teil von BSHK und stellt euch neuen Herausforderungen. Unter www.stb-kiel.de könnt ihr einen Blick in eure

Zukunft werfen. Eine Bewerbung solltet ihr per Mail unter www.stb-kiel.de/karriere/ abschicken.