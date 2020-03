0

Bei vielen Kieler Buchhandlungen könnt ihr immer noch euren Lesestoff bestellen.

„Sie müssen nicht zum Amazonas reisen, wenn es Bücher bei Ihnen um die Ecke gibt.“ An der Tür der Wiker Buchhandlung in der Knorrstraße hängt ein Plakat mit dieser Aufschrift. Gerade in diesen Tagen trifft der Spruch den Nagel auf den Kopf, denn das Coronavirus zwingt uns zu Hause zu bleiben und die Inhaber ihre Geschäfte zu schließen. Der gemütliche Shoppingbummel und das Stöbern durch die Bücherregale sind nicht mehr möglich. Damit wir das in einigen Wochen wieder in unseren Lieblingsläden nachholen können, ist es wichtig, dass wir jetzt zusammenhalten. Genau wie viele Restaurants haben die Buchhandlungen auf Lieferservice umgestellt und sind weiterhin für ihre Kunden da. Unterstützt sie mit eurer Bestellung per Telefon, per Mail oder per Anrufbeantworter. Lasst uns Bücher horten, statt Klopapier. Lasst uns die Zeit nutzen und wieder mehr lesen. Wir müssen nicht zum Amazonas reisen, denn Buchhandlungen um die Ecke sind jederzeit für uns da.

Kiel Wik

Wiker Buchhandlung

Knorrstraße 22, Kiel

Tel.: (0431) 33 05 89

Mail: wikbuch(at)ok.de

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 11 bis 14 Uhr

www.wikerbuchhandlung.de

>> Bestellung per Mail, Telefon oder Anrufbeantworter möglich. Abholung durch den Seiteneingang.

Kiel Brunswik

Litera

Weinkultur und Schöne Bücher

Holtenauer Straße 55, Kiel

www.litera-kiel.de

>> Bestellung über das Kontaktformular. Auch CDs, Hörbücher und DVDs können bestellt werden. Lieferung erfolgt per Post, die Rechnung kommt von Litera per Mail.

Kiel Wellingdorf

Buchhandlung Jetzek

Schönberger Straße 5-11, Kiel

Tel.: (0431) 72 96 22

Whatsapp und SMS: 0178 629 97 97

Mail: info(at)buchhandlung-jetzek.de

Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr

www.buchhandlung-jetzek.de

>> Bestellung per Telefon, Whatsapp, SMS, Mail, Online-Shop. Lieferung im Raum Kiel sowie in den anliegenden Gemeinden im Kreis Plön kostenlos und kontaktlos an die Haustür

Kiel Friedrichsort

Buchhandlung Almut Schmidt

Zum Dänischen Wohld 23, Kiel (Pries - Friedrichsort)

Tel.: (0431) 39 33 00

E-Mail: info(at)buchhandlung-friedrichsort.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 14 Uhr, Samstag (außer 11. April) 10 bis 12 Uhr

www.buchhandlung-almut-schmidt.de

>> Bestellung per Telefon, Mail und über Onlineshop. Kostenlose Aushändigung oder Lieferung möglich.

Kiel Blücherplatz

Buchhandlung Stöberecke

Blücherplatz 20, Kiel

Tel.: (0431) 804809

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 bis 16 Uhr, Samstag 11 bis 13 Uhr

>> Bestellung per Telefon. Bücher können zu den Öffnungszeiten im Geschäft abgeholt werden.

Kiel Schreventeich

Buchhandlung Zapata

Wilhelmplatz 6, Kiel

Tel.: (0431) 936 39

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 14 Uhr, Samstag nach Verabredung

www.zapata-buch.de

>> Bestellung per Telefon oder über den Onlineshop. Abholung im Laden möglich oder Lieferung gegen einen kleinen Obolus, der zu 100% an die ausliefernden Schüler*innen geht. Bezahlung in bar oder per Rechnung.

Heikendorf

Heikendorfer Bücherinsel

Hafenstraße 22, Heikendorf

Tel.: (0431) 24 30 09

www.heikendorferbuecherinsel.buchhandlung.de

>> Bestellung über Onlineshop oder telefonisch von Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr, Lieferung vor die Haustür, Bezahlung kontaktlos oder per Rechnung.

Hier haben wir euch nur eine kleine Auswahl an Buchhandlungen zusammengestellt. Ruft mal bei eurer Buchhandlung um die Ecke an oder schaut online. Vielleicht stehen auch sie euch noch zur Verfügung.

