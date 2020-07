Frisch, lecker, einfach: Salat im Glas (Bild: Ira Leoni)

0

Salat im Glas? Klar! Einfach für die Mittagspause oder die nächste Reise vorbereiten, mitnehmen, genießen!

25 Min. Gesamtzeit

Zutaten für 4-6 Personen

1 Bund Basilikum

4 EL Mandelkerne

10 EL natives Olivenöl extra

4 EL frisch geriebener Parmesan

250 g Cannellinibohnen (Dose)

200 g

2 rote Zwiebeln

6 San-Daniele-Schinken-Scheiben

2 Salatherzen

4 EL heller Balsamicoessig

1. Das Basilikum waschen und trocken schütteln. Die Blättchen abzupfen und mit Mandeln und 6 EL Olivenöl in ein hohes, schmales Gefäß geben. Alles mit dem Stabmixer zu einer Paste pürieren. Den Parmesan unterrühren, das Pesto dann mit Salz und Pfeffer abschmecken und beiseitestellen.

2. Die Cannellinibohnen in ein Sieb abgießen, abspülen und abtropfen lassen. Die Artischockenherzen ebenfalls abtropfen lassen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Den Schinken in grobe Stücke schneiden. Den Salat in grobe Stücke schneiden oder zupfen, dann waschen und trocken schleudern.

3. In 4 großen oder 6 kleineren Weckgläsern Cannellinibohnen, Zwiebeln, Artischocken, Pesto, Schinken und Salat aufschichten.

4. Balsamicoessig mit übrigem Olivenöl verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen. Das Dressing erst kurz vor dem Servieren über den Salat träufeln und alles vorsichtig vermengen.

Tipp:

Ergänzt den Salat mit Zutaten eurer Wahl, z. B. Kirschtomaten oder Paprika.