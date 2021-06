Buntes Programm für den Meeresschutz

(Bild: lindsay_imagery / iStock / Getty Images Plus)

0

Ostsee-Liebhaber*innen und Wasserratten aufgepasst! Die Meeresinitiative Ocean Summit Kiel bietet im Juni ein vielfältiges Programm an Aktionen rund um das Thema Meeresschutz an.

Wir Kieler*innen haben sie quasi direkt vor der Haustür: die schöne Ostsee! Doch ähnlich wie die großen Weltmeere, braucht auch sie den nötigen Schutz, damit wir weiterhin in ihr schwimmen, auf ihr segeln und sie genießen können. Zum Glück gibt es seit vergangenem Jahr die Bildungs- und Vernetzungsplattform Ocean Summit Kiel. Organisiert wird sie von der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein in Kooperation mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Schleswig-Holstein.

Das Motto des Ocean Summit Kiel lautet: „Wir zusammen, jeden Tag für die Meere“. Das Team dort macht es sich zur Aufgabe, Schleswig-Holsteiner*innen mit einem ganzjährigen Programm für den Meeresschutz zu begeistern und mit ihnen gemeinsam die Nord- und Ostsee zu schützen. So bietet das Ocean Summit Kiel auch im Juni vielseitige Aktionen an, bei denen die Kieler*innen ihren Teil zum Schutz der Ostsee beitragen können.

Wann und wo geht’s los?

Wir haben eine kleine Übersicht aller Aktionen und Termine für euch zusammengestellt:

Los geht es am Montag, den 7. Juni zum virtuellen Geschichtsabend “MeinMeerMoment”. Von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr erwarten euch zehn Sprecher*innen, die ihre bewegenden Meer-Geschichten zum Besten geben. Freut euch auf emotionale und spannende Erzählungen über das Bergen von Munition im Meer, frostigem Eisbaden am Morgen, nachhaltigem Seehandel und vieles mehr. Kulturell begleitet wird das Storytelling-Event von Musik, einem Kurzfilm sowie einem Poetry Slam.

Wer es lieber etwas sportlicher mag, sollte unbedingt am Dienstag, den 8. Juni zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr beim SUP Clean-Up helfen kommen. Auf euren eigenen Boards geht es gemeinsam mit dem Team von SUPflow Kiel und Taucher*innen raus auf die Hörn, um sie von all dem lästigen Müll zu befreien. Die Zahl der Teilnehmer*innen ist jedoch begrenzt, daher sichert auch schnell einen Platz auf der Website von SUPflow. All diejenigen, die nicht auf’s Board steigen wollen, können im Rahmen des Clean-up-Flashmobs zwischen 16 Uhr und 18:30 Uhr auf eigene Faust loslegen. Einfach ein geeignetes Plätzchen an der Ostsee suchen und alles an Abfall herausfischen, was durch das Wasser treibt. Beim Camp 24/7 bekommt ihr sogar Handschuhe und Mülltüten und dort könnt ihr im Anschluss auch den gesammelten Müll abgeben.

Bestens informiert

Ebenfalls am 8. Juni findet das Podium „Meeresschutzstadt Kiel – wie packen wir es an?” statt. Von 17:30 Uhr bis 19 Uhr sprich das Ocean Summit Kiel in einem Live-Stream mit Grünen Politikerin Luise Amtsberg, Geomar Direktorin Katja Matthes, Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Kiel-Marketing Geschäftsführer Uwe Wagner und Umweltminister Jan Philipp Albrecht über den aktuellen Stand des Meeresschutzes in Kiel sowie weitere Ziele.

Weiter geht es am Mittwoch, den 9. Juni mit dem Vortrag „Stadt.Land.Welt. – Web: Eine Reise in die Unterwasserwelt der Meere | Ziel 14: Leben unter Wasser”. Von 19 Uhr bis 20:30 Uhr werden Expert*innen nach dem aktuellen Stand der sogenannten „Sustainable Developement Goals” der Agenda 30, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden, befragt. Können die Ziele tatsächlich erreicht werden oder ist ihre Erreichung in Gefahr? Auf diese und noch viel mehr Fragen gibt es Antworten. Im Anschluss übernimmt Stefanie Sudhaus, Meeresschutzreferentin des BUND Schleswig-Holstein, und erzählt Spannendes über die geheimnisvolle Unterwasserwelt.

Special Guest: Polarforscher

Ein Expeditionscamp für Kinder und Jugendliche findet am Samstag, den 12. Juni im Camp 24/7 statt. Das Workshop-Programm hat es in sich: Von 10 Uhr bis 16 Uhr wird gesegelt, geforscht und gestaunt. Dabei gibt es tatkräftige Unterstützung von dem waschechten Polarforscher Arved Fuchs, Wissenschaftler*innen vom GEOMAR und dem Team der Klimabewegung Students for Future. Die Anmeldung erfolgt auf der Website des Camp 24/7.

Auch am Donnerstag, den 17. Juni gibt es noch einmal die Möglichkeit, auf Polarforscher Arved Fuchs zu treffen. Zu seinem Expeditionsstart mit der „Ocean Change” fahren Begleitboote das erste Stück mit und verabschieden ihn auf seine Reise.



Weitere Informationen zu Ocean Summit Kiel und allen vorgestellten Veranstaltungen findet ihr auf der Website.