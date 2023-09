Die Protestierenden von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten richteten ihre Forderungen direkt an in der Kritik stehenden Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. (Bild: falkemedia Regional/S. Schulten)

Rüdiger Jürgensen, Mitglied der Geschäftsführung von Vier Pfoten, sprach in Kiel ebenfalls Bundesagrarminister Cem Özdemir über die untragbaren Zustände der Tiertransporte. (Bild: falkemedia Regional/S. Schulten)

0

„Wieso hängt hier eine Kuh?“, dachten sich viele Kielerinnen und Kieler, die am Freitag den Vorplatz des Kieler Hauptbahnhof kreuzten. Verantwortlich war die Organisation „Vier Pfoten“, die ihre Kritik im Rahmen der Agrarministerkonferenz an Cem Özdemir (BÜNDNIS 90/Die Grünen) richtete, der vor Ort Rede und Antwort stand.

„Cem Özdemir, verhindern Sie solche Tiertransporte!“, stand auf dem riesigen Banner vor dem Kieler Hauptbahnhof. Darauf zu sehen war eine Kuh, an einer ihrer Hufe festgezurrt und mit einem Kran von Bord gehievt wurde. Eine Szene, die nicht nur für ein rund 800 Kilo schweres Nutztier Stress, Aufregung und Schmerzen verursacht, sondern auch bei der Organisation Vier Pfoten, welche für das Banner verantwortlich war. Keine Fotomontage und kein von der Künstlichen Intelligenz generiertes Bild, sondern die bittere Realität vor der nordafrikanischen Küste im Jahr 2021. Damals war ein Transportschiff unterwegs von Spanien nach Nordafrika, welches jedoch wegen fehlender Genehmigungen nicht anlegen durfte und drei Monate vor ankerte – rund 2600 Tiere verendeten dabei qualvoll.

Was fordert Vier Pfoten?

Damit sich solche Ereignisse nicht wiederholen, bedarf es grundlegender Veränderungen auf politischer Ebene. Praktisch, dass sich die das Who-is-Who der deutschen Agrarpolitik gerade in Kiel traf, um agrarpolitische Themen und Gesetzesvorhaben zu diskutieren. Eines davon: das Tierschutzgesetz zum Verbot von Lebendtiertransporte in Drittländer. Das EU-Recht verhindere ein solches Verbot aktuell noch. Als Bundeslandwirtschaftsminister engagiert sich Özdemir für eine Änderung und äußerte seine Absichten gegenüber dem Vier Pfoten in Kiel. „Ich finde ihren Protest total gut und unterstütze eine solche Idee“, sagte der Grünen-Politiker. „Der Dialog ist gut, wir wollen, dass die Bundesregierung diese Transporte stoppt“, sagte Rüdiger Jürgensen, Mitglied der Geschäftsführung von Vier Pfoten. Ob sich ein generelles Verbot umsetzen lässt, bleib fraglich. Ein Generalverbot fordert selbst Tierschutzorganisation nicht – zumindest laut eigenem „048-Plan“.

Rüdiger Jürgensen, Mitglied der Geschäftsführung von Vier Pfoten, sprach in Kiel ebenfalls Bundesagrarminister Cem Özdemir über die untragbaren Zustände der Tiertransporte. (Bild: falkemedia Regional/S. Schulten)

Was sind die 048-Forderungen?

Diese und weitere Forderungen händigten die protestierenden Mitglieder von Vier Pfoten dem Bundesminister während eines kurzen Dialoges vor dem Kieler Hauptbahnhof aus. Sie sehen vor, dass

• 0 abgesetzte Jungtiere die noch Milch trinken von ihren Müttern getrennt werden

• 4 Stunden für alle Tiertransporte durch Deutschland für alle Fahrzeiten eingehalten werden

• 8 Stunden maximale Transportzeit in Drittländer eingehalten werden

In der Mitteilung an den Bundesrat spricht das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) dafür aus, Tiertransporte strenger zu regulieren. Es bevorzugt jedoch eine europäische Lösung, indem die EU-Tierschutz-Transportverordnung überarbeitet wird. Derzeit beginnt gemäß den bestehenden Vorschriften ein neuer Transport, wenn der laufende Transport für 48 Stunden unterbrochen wird. Dadurch kann in Deutschland die direkte Abfertigung von Tiertransporten in Drittstaaten verhindert werden. Es bleibt jedoch möglich, diese Blockade durch die Endabfertigung in einem anderen EU-Mitgliedstaat zu umgehen.

Darüber hinaus steht ein generelles Transportverbot im Widerspruch zur grundlegenden Freiheit des Warenexports innerhalb der EU. Diese Freiheit darf nicht unangemessen eingeschränkt werden, und es muss der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten werden. Willkürliche oder ungerechtfertigte Diskriminierungen dürfen nicht auftreten. Das BMEL hat erhebliche Bedenken, dass nationale Ausfuhrverbote ausreichend sind, um den Tierschutz zu gewährleisten.