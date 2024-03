Der Club No. 68 in den Anfangstagen

Mit’m Porsche nach Hamburch: 1973 auf der damals neuen Autobahn A7

KIELerLEBT in diesem Monat: Holger Henze, 80 Jahre, Künstler und Inhaber der Club Galerie No 68.

Holger Henze lehnt sich in dem zur Bank umfunktionierten Autositz zurück und blickt aus dem Fenster. Es ist sein Lieblingsplatz, dort in der Ecke seines Club No 68. „Erstmal ’n Käffchen“, sagt er, bevor er anfängt, von seinem Leben zu erzählen. Geboren wurde Holger Henze 1944 in Kiel. Außer einem kleinen Abstecher für sein Kunststudium nach Berlin ist er der Fördestadt treu geblieben. Er interessierte sich schon immer für Kunst, in all ihren Facetten. 1966 fiel ihm und anderen Kunstschaffenden ein großer Missstand in Kiel auf: Es gab keine Ausstellungsmöglichkeiten für zeitgenössische Kunst. Daher schlossen sich einige Künstler, darunter neben Holger Henze auch Studenten der Muthesius Kunsthochschule, zusammen und gründeten das „Informationszentrum junge Künstler e.V.“ in der Ringstraße 68. Daraus entstand die Club Galerie No 68, die neben dem Club auch angrenzende Galerieräume für die Künstler bot. 1968 übernahm Holger Henze die Leitung des Clubs.

Brösel, Holgi & Werner

Die Schar der Clubfreunde wuchs beständig, nicht wenige heute erfolgreichen Künstler hatten hier ihre ersten Ausstellungen. Etwa 1978 tauchte immer häufiger ein Mann namens Rötger Feldmann im Club auf – besser bekannt als „Brösel“, der Schöpfer der „Werner“-Comics. „Ich habe mir ein paar seiner Sachen angeguckt und bin vor Lachen fast von der Leiter gefallen“, erinnert sich der Clubinhaber schmunzelnd. „Ich kannte jemanden beim Satiremagazin ,Pardon‘, dort habe ich mal angerufen“, erzählt er. So kam es, dass die Comics von Brösel dort jeden Monat erschienen – nicht selten mit Texten von Holger Henze. „Das war schon eine tolle Zeit damals. Viele unserer Erlebnisse sind dann später in die Werner-Comics eingeflossen“, erzählt der Kieler. Und er muss es wissen, schließlich ist Porsche-Fahrer Holgi an ihn angelehnt. Zum Beispiel das legendäre Rennen zwischen Porsche und Werners selbstgebautem Horex-Motorrad aus „Werner eiskalt“ haben die beiden 1988 auf dem Flugplatz Hartenholm ausgetragen.

Ruhige Stunden

Neben all der Geschwindigkeit, die auch ein an 364 Tagen im Jahr geöffneter Club mit sich bringt, ist Entspannung wichtig. Die findet Holger Henze bei der Restaurierung seines 300 Jahre alten Bauernhofs vor den Toren Kiels, auf dem er wohnt. Hier werkelt und tüftelt er nun schon seit 20 Jahren. „Etwa drei Viertel des Fachwerkhauses sind fertig. Es ist eine sehr erfüllende Arbeit, weil man weiß, dass jeder Raum schön sein wird, wenn man fertig ist.“ Und danach? Lächelnd antwortet der Clubinhaber: „Dann gibt es noch die 500 Jahre alte Scheune.“Die Club Galerie No. 68 in ihren Anfangstagen

Lifestyle mit Holger Henze

Restaurant: Der Club No 68 natürlich (lacht)! Hier gibt es eine richtig gute Küche.

Uhr: Wenn man ein Geschäft hat, ist eine Uhr elementar, da man sich die Zeit einteilen muss – und die rast. Aber heutzutage hat man ja auch sein Handy immer dabei, auf dem man die Uhrzeit ablesen kann.

Entspannung: Finde ich auf meinem Bauernhof bei Arbeiten am Haus. Außerdem entspannt es mich, zu lesen und Musik zu hören.

Objekt: Ich bin absolut nicht abergläubisch, deshalb trage ich keinen Glücksbringer bei mir.

Schlaf: Durch den Laden bekomme ich leider oft zu wenig.

Auto: Ein Auto muss technisch gut gemacht sein. Das sind heute fast alle, früher waren es vor allem die Modelle von Porsche und Mercedes, die mich durch technische Perfektion überzeugt haben. Ich selbst fahre einen Mercedes.

Moment: Der wichtigste Moment im Leben? Das ist doch immer die eigene Geburt (lacht).

Handy: Ein Handy ist wichtig, um damit zu telefonieren. Die Marke ist da fast egal, aber auch hier finde ich wichtig, dass es technisch gut gemacht ist. Und ein Smartphone ist schön einfach in der Handhabung.

After Work: Feierabend ist bei mir meistens um 3 Uhr, da gibt es nicht mehr viel After Work.

Ziel: Es gibt viele Dinge, die ich gerne noch machen möchte. Aber mein Hauptziel ist es immer, dass meine Gäste zufrieden sind.

Urlaub: Ja, kenne ich. Gibt es so alle zehn Jahre mal – gerade war ich für zehn Tage mit Freunden bei Freunden auf Ibiza.