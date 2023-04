Am 28. April haben die Geschäfte des Designer Outlets Neumünster von 9 bis 0 Uhr geöffnet. (Bild: COR Berlin)

Erlebe deinen perfekten Tag im Designer Outlet Neumünster: 120 Shops mit mehr als 130 Designer-Marken öffnen hier ihre Türen und warten darauf, dich in frühlingsfrische Outfits zu hüllen.

120 Stores im Designer Outlet Neumünster

Winter adé – Frühling jucheee! Lange genug haben wir uns in dicken Mänteln, Mützen und Boots versteckt, nun kommt die Zeit der leichteren Garderobe! Im McArthurGlen Designer Outlet Neumünster findest du in 120 Stores, die das gesamte Jahr über Rabatte von bis zu 70 Prozent auf den UVP anbieten, alles, was das du für dein frisches Frühlingsoutfit brauchst!

Eröffnung neuer Shops

Ob eine leichte Jacke, eine farbenfrohe Handtasche oder die neue stylishe Sonnenbrille – bei den bekannten und beliebten Marken wie Karl Lagerfeld, Aigner und Levi‘s wirst du bestimmt fündig. Auch die vielen neuen Shops haben eine große Auswahl an hochwertigen Sneakern, Sommersandalen oder trendbewussten Basics im Angebot. Darunter Tommy Hilfiger Kids, Kennel & Schmenger, HUGO, Only & Sons, Cinque, Lee & Wrangler, Happy Socks und – bald auch mit dabei: Copenhagen Studios.

Shoppen macht hungrig

Damit nicht nur die Tasche, sondern auch der Magen gut gefüllt ist, befinden sich auf dem Gelände insgesamt acht Restaurants und Cafés, die mit lokalen und saisonalen Spezialitäten zum Verweilen einladen. Ob ausgefallene Pommeskreationen bei Frittenwerk, leckere Burger bei Five Guys oder knackige Salate bei Marché Mövenpick – hier geht garantiert keine*r hungrig nach Hause.

Late Night Shopping im Designer Outlet Neumünster

Am 28. April heißt es im Designer Outlet Neumünster: Shoppen bis Mitternacht, denn dann haben die Geschäfte von 9 bis 0 Uhr geöffnet. So wird sogar die Nacht zum perfekten Shopping-Erlebnis!

Tierisch coole Osteraktionen

Vom 3. bis 15. April findet im Center eine Osterralley statt. In den Schaufenstern verschiedener Stores werden dann Buchstaben versteckt, die zusammen ein Lösungswort ergeben. Im Guest Services und bei Lindt findest du Flyer, auf denen du das Lösungswort eintragen kannst. Wer das richtige Wort rausgefunden hat, darf sich über eine schokoladige Überraschung freuen! Innerhalb des oben genannten Zeitraums gibt es tolle, zusätzliche Angebote. Am 8. April von 11 bis 16 Uhr kommt der Osterhase im Center vorbeigehoppelt und verteilt Schokolade an die kleinen Besucher*innen, außerdem lockt ein kunterbuntes Kinderosterprogramm.

Mehr Infos findest du auf der Website des Designer Outlets Neumünster oder via Instagram: @designeroutletneumunster