(Bild: Wunderino Arena)

0

In der Wunderino Arena trifft die DHB-Auswahl am Mittwoch, 13. April, um 18.15 Uhr im WM-Play-off-Hinspiel auf die Färöer. Vorverkaufsstart in der kommenden Woche.

Für Bundestrainer Alfred Gislason wird das Spiel in Kiel, wo der Isländer zwischen 2008 und 2019 als Trainer des THW 20 Titel holte, eine Rückkehr zur alten Wirkungsstätte sein. „Die Stadt, der Verein und die Fans haben in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz. Ich habe dort elf tolle und erfolgreiche Jahre erlebt und noch viele Freunde dort. Meine Vorfreude ist richtig groß, im April in Kiel als Bundestrainer an der Seitenlinie zu stehen“, sagt Gislason. „Sportlich gilt unser voller Fokus aber der kommenden Woche, in der wir in den gemeinsamen Trainingstagen sowie in den beiden Spielen gegen Ungarn an unserer Entwicklung weiterarbeiten wollen.“

Der Standort Kiel ist für die Männer-Nationalmannschaft sportlich ein gutes Pflaster: Zuletzt gastierte die DHB-Auswahl im Januar 2019 in Kiel und gewann die Generalprobe vor der Heim-WM gegen Argentinien deutlich mit 28:13 und feierte damit in den letzten fünf Länderspielen in Kiel ausschließlich Siege.

Bei der Partie gegen die Färöer, die sich nach der Suspendierung von Belarus für die zweite Play-off-Runde qualifiziert haben, dürfen sich die Fans auf eine Premiere freuen: Erstmals stehen sich diese zwei Nationen in einem A-Länderspiel gegenüber. Das WM-Play-off-Rückspiel bei den Färöer findet am Wochenende 16./17. April statt. Nur der Sieger dieser mit Hin- und Rückspiel ausgetragenen Play-off-Runde ist für das WM-Turnier qualifiziert.

Der Kartenvorverkauf für das Spiel beginnt am Mittwoch, 16. März, 16 Uhr. Tickets werden via dhb.de/tickets und telefonisch unter der kostenpflichten Rufnummer 01806/ 51 53 56 (0,20 Euro/Anruf inklusive Mehrwertsteuer aus den Festnetzen, maximal 0,60 Euro/Anruf inklusive Mehrwertsteuer aus den Mobilfunknetzen, Montag bis Sonntag, 8 bis 20 Uhr) erhältlich sein. Über weitere Details zur Zuschauer:innen-Situation informiert der Deutsche Handballbund in der kommenden Woche.