Wer jetzt aufgrund der Coronakrise die meiste Zeit im eigenen Garten verbringen kann, der kann sich glücklich schätzen. Auch über Ostern ist für viele klar: Ab in den Garten. Doch bei der vielen Arbeit gibt es einiges zu beachten.

Weit weg von Alltagssorgen sorgt die Arbeit mit den eigenen Händen für eine willkommene Abwechslung: Eins sein mit der Natur, die Ruhe, der Abbau von Stress, herrlich! Doch wichtig ist dabei, auf die eigene Gesundheit und vor allem auf den eigenen Rücken zu achten. Wir geben euch 3 Tipps für rückenfreundliches Gärtnern.

1. Hochbeete



Bei der Gartenarbeit ist die häufig gebückte Haltung (z.B. beim Unkrautzupfen) auf Dauer für den Rücken sehr schädlich. Doch es gibt Alternativen. Hochbeete sehen nicht nur schick aus, sie haben auch eine angenehme Arbeitshöhe, sind einfach selbst zu bauen und zudem fühlt sich Gemüse darin noch wohler, als nur auf dem Boden. Viele verschiedene Anleitungen findet ihr im Netz!



2. Richtig heben und tragen



Die Gießkanne, ein Sack Erde, Steine - und schon hat man sich verhoben. Damit das nicht passiert, ist es wichtig, richtig anzuheben und natürlich auch zu tragen. Tipp: Haltet die schwere Last möglichst nahe am Körper und hebt aus den Knien heraus, rein aus der Kraft der Beine. Damit schont ihr euren unteren Rücken. Außerdem lohnt es sich, in eine gute Schubkarre zu investieren, um längere Wege damit zu erledigen.



3. Die richtigen Hilfsmittel



Wer einmal mit alten Gartengeräten gearbeitet hat, weiß, wie sehr sie die Gartenarbeit erschweren können. Es ist durchaus sinnvoll, in gute und ergonomische Werkzeuge zu investieren, die beispielsweise auch mit einem langen Stiel ausgestattet sind. Auch ein Tipp für den richtigen Ablauf der Arbeit kann helfen: Mit leichten Arbeiten starten und sich nicht zuviel vornehmen kann schon helfen. Abwechslungsreiche Arbeiten einplanen, um einseitge Belastungen zu vermeiden, ist ebenso wichtig. Und natürlich: Macht auch mal ne Pause!

Viel Spaß im Garten!