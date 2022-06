Ole und Meike suchen ein neues, barrierefreies Zuhause. (Bild: privat)

Weil Ole mit einer inkompletten Querschnittslähmung im Rollstuhl sitzt, kann er nicht zurück in die gemeinsame Wohnung mit Partnerin Meike. Nun suchen die beiden mit eurer Hilfe ein neues Zuhause.

Noch vor einem Dreivierteljahr ging das Leben von Ole und Meike seinen gewohnten Weg. Die beiden genossen ihr Glück und die traute Zweisamkeit in ihrer gemeinsamen Wohnung im 4. Stock eines Mehrfamilienhauses in der Möllingstraße. Heute sieht die bittere Realität leider anders aus: Nach einer Notoperation an der Bandscheibe Ende 2021 ist Ole auf den Rollstuhl angewiesen und kann nicht mehr zurück in sein altes Zuhause. Unfreiwillig lebt das Paar somit getrennt, weil es keine passende Bleibe findet.

Wenn ihr eine Möglichkeit seht, den beiden zu helfen, dann könnt ihr über dieses Gesuch Kontakt zu Michaela aufnehmen. Sie ist eine gute Freundin von Ole und Meike, die sich um die Organisation kümmert.