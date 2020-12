Die Steuerberater*innen bei BSHK arbeiten in der digitalen Kanzlei weitestgehend papierlos. (Bild: BSHK)

Mit der Zeit gehen und sich neuen Herausforderungen stellen – für die Steuerberater*innen der Kanzlei BSHK ist das eine Selbstverständlichkeit.

Bereits vor der Corona-Krise setzten die Steuerberater*innen von BSHK deshalb auf reibungs- und kontaktlose Abwicklung von Steuerfragen ihrer Klient*innen. Dank der Offenheit für moderne Wege gehören Papierberge in der digitalisierten Kanzlei der Vergangenheit an. Mit der Cloud-Anwendung „DATEV Unternehmen online“ werden Lohnabrechnung und Finanzbuchführung unkompliziert und papierlos bearbeitet. Die Mandant*innen stellen Belege in der sicheren Cloud zur Verfügung und haben jederzeit Zugriff auf ihre Daten. Mit dieser Anwendung gehört die Kanzlei BSHK zu den absoluten Pionieren der digitalen Steuerberatung und hat sich bereits früh und fachgerecht mit der Arbeitsweise vertraut machen können. Darüber hinaus bietet die Kanzlei einen weiteren Service an: ob Kurzarbeitergeld, Sofort- und Liquiditätshilfen – BSHK hat online eine Übersicht zusammengestellt.