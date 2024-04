0

Vom 02. bis zum 04. Mai 2024 wird das Kulturzentrum Bunker-D an der Fachhochschule Kiel zur pulsierenden Arena der digitalen Kämpfer. Denn dann findet das E-Sport-Event „KIEL of LEGENDS“ statt, das an Spannung kaum zu übertreffen ist.

Kostenfreier Eintritt in die Welt des E-Sports

Eintauchen in die Welt des E-Sports könnt ihr täglich von 16:00 bis etwa 20:00 Uhr, ganz ohne Eintritt oder Anmeldung. Ob ihr das Spiel bereits kennt und liebt oder Neulinge in der schnell wachsenden Welt des E-Sports seid – „KIEL of LEGENDS“ heißt alle willkommen und bietet die einzigartige Möglichkeit, live dabei zu sein, wenn E-Sport-Geschichte geschrieben wird.

Ein Treffpunkt für Enthusiasten und Neugierige

Organisiert im Rahmen der interdisziplinären Wochen der Fachhochschule Kiel, gewinnt „KIEL of LEGENDS“ durch die Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern an Reichweite und Bedeutung. Als Treffpunkt für die E-Sport-Community geht es um viel mehr als das Turnier: Es geht um Vernetzung, den Austausch von Ideen und die Förderung des E-Sports in der Hochschullandschaft.

Spektakuläre Finalspiele und Live-Übertragungen

Seid dabei, wenn die besten Teams in den Halbfinals und im großen Finale ihre Kräfte messen und um Ruhm und Preisgeld kämpfen. Und dank der Live-Übertragung von CampusTV könnt ihr die Begegnungen auf Twitch verfolgen, ob ihr nun vor Ort seid oder aus der Ferne mitfiebert.

Besucht die offizielle Website www.kieloflegends.de für detaillierte Informationen. Stellt sicher, dass ihr nichts verpasst und seid Teil eines Events, das den Nervenkitzel des Wettbewerbs und die Leidenschaft für E-Sports vereint.

Wir freuen uns darauf, unsere Leserschaft im Bunker-D zu sehen und gemeinsam die Zukunft des E-Sports an der FH Kiel zu erleben.