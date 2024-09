Das Museum wie auch die Gemeinde Molfsee bitten eindringlich darum, auf Grund der eingeschränkten Parkplatz-Situation am Museum (an den Wochenenden und am 3. Oktober steht der Parkplatz am Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Hamb. Chaussee 25, Flintbek, zur Verfügung) möglichst die großartigen Angebote des ÖPNV in Anspruch zu nehmen.

An allen Veranstaltungstagen verkehren die Busse der Linien 780/790/795 zwischen dem Hauptbahnhof Kiel und Flintbek und bringen die Besucher*Innen in engerer Taktung zum Freilichtmuseum. Darüber hinaus steht direkt am Museum wieder ein bewachter Fahrradparkplatz zur Verfügung.