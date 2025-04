(Bild: Holstein Tourismus/photocompany)

Du liebst es, mit dem Rad neue Regionen zu erkunden? Dann ist die Holsteiner Radzeit genau das Richtige für dich! Hier erwarten dich idyllische Landschaften, spannende Themenradwege und fahrradfreundliche Unterkünfte – perfekt für eine entspannte Auszeit auf zwei Rädern.

Anzeige

Deine Lieblingsaktivität im Urlaub ist Radfahren? Du bist mit deinem Fahrrad schon viel rumgekommen und möchtest etwas Neues entdecken? Dann könnte die Holsteiner Radzeit genau das sein, was du suchst. Die Radfahrregionen sind ideal für deinen Kurzurlaub mit dem Fahrrad und bieten dir eine Auswahl an zentral gelegenen, fahrradfreundlichen Unterkünften, die mit allem, was du für eine entspannte Radreise brauchst, ausgestattet sind. Die ausgeschilderten Themenradwege führen dich auf eine Reise, auf der du die Vielfalt in Holstein entdecken kannst. Dabei lernst du in jeder Radfahrregionen eine andere Seite von Holstein kennen. Dein Holstein-Erlebnis wird noch intensiver, wenn du dir ab und zu eine kleine Pause gönnst und die Natur- und Kulturlandschaft einfach auf dich wirken lässt. Das geht am besten auf den gut ausgestatteten und idyllisch gelegenen Rastplätzen entlang der Strecke. Weiter Informationen findest du auf der Website!

Radfahrregion Wilstermarsch

Radfahren im Land unter dem Meeresspiegel: Bist du schon einmal mit deinem Fahrrad unter dem Meeresspiegel unterwegs gewesen? Dann wird es Zeit, dass du die Wilstermarsch kennenlernst. Mittendrin liegt mit 3,54 Metern Deutschlands Tiefste Landstelle. Hier würde ohne Deiche das Wasser bei Sturmfluten bis zu 8 Meter hoch stehen. Nimm dir eine Auszeit und erkunde mit dem Rad ganz entspannt das Land unterm Meeresspiegel, das sich zwischen Elbe, Nord-Ostsee-Kanal und Stör erstreckt. Lass dich von deinem Fahrrad durch die weite, frische Marschlandschaft tragen, genieße dabei den Blick über die Elbe oder bestaune Hochseepötte auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Imposante Hofanlagen, historische Reetdachkaten, Mühlen, Deiche und friedlich grasende Schafe und Kühe prägen den rauen und ruhigen Charakter der Wilstermarsch. Hier kannst du auf deinen Fahrradtouren richtig gut abschalten und den Kopf frei bekommen.

Nu aber los und deine Radzeit im Land unterm Meeresspiegel erleben. Mehr findest du auf der Website!