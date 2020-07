0

Jedes Jahr von Juni bis September unterstützen ausgewählte Partner*innen die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein beim Naturgenussfestival. Dabei bieten auch Christina und Karl Goldhamer als Naturführer*in ihre Expertise zu interessanten Veranstaltungen an.

Exkursion zu den Kranichen im Duvenstedter Moor

Erlebt mit der Natur- und Landschaftsführerin Christine Goldhamer die Schönheit und die Besonderheiten des Duvenstedter Moores, in dem seit einiger Zeit auch Kraniche leben. Wir halten Ausschau nach diesen scheuen Tieren (Ferngläser mitbringen) und hören Interessantes über ihre Lebensweise.

Termine: Freitag, 10.7.20 und Samstag, 25.7.20 jeweils von 18:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr, Kosten: EUR 15,-- p.P. (Kinder und Jugendliche frei), Treffpunkt Alt Duvenstedt.

Schleiromantik pur!

Bei dieser Wanderung mit der Natur- und Landschaftsführerin Christine Goldhamer könnt ihr den romantischsten Uferabschnitt des 40 km langen Ostseefjords Schlei entdecken. Ursprüngliche Natur mit ganz besonderen Pflanzen, steile Ufer, lichter Buchenhochwald, kleine Bäche und wunderschöne Ausblicke – all das erwartet Sie bei dieser entspannenden Rundwanderung.

Termin: Samstag, 11.7.20 von 14:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr, Kosten: EUR 15,-- p.P. (Kinder und Jugendliche frei), Treffpunkt: Parkplatz Büstorf.

Wildnis im unbekannten Idstedter Forst

Folgt der Natur- und Landschaftsführerin Christine Goldhamer auf einem interessanten Rundweg durch diesen einzigartigen Forst, in dem es neben einer Räuberhöhle auch malerische Teiche gibt. Wir besuchen außerdem einen kleinen Naturwaldbereich, in dem wir uns an den vielen alten Totholzbuchen das Wirken des Zunderschwammes ansehen werden und einen Eindruck davon gewinnen können, wie sich ein früherer Nutzwald allmählich wieder zum Urwald entwickelt.

Termin: Samstag 18.7.20 von 14:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr, Kosten: EUR 15,-- p.P. (Kinder und Jugendliche frei), Treffpunkt: Parkplatz Idstedtwege.

Überraschende Vielfalt in den Fröruper Bergen

Ein wunderschönes Wandergebiet lädt zum Staunen ein: Buchenwälder auf hügeligem Grund, ein stiller Seerosensee, das verträumte Butschimoor, in dem rundblättriger Sonnentau wächst – lasst euch von der Natur- und Landschaftsführerin Christine Goldhamer auf einem abwechslungsreichen Weg durch dieses besondere Naturschutzgebiet führen.

Termin: Freitag, 24.7.20 von 14:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr, Kosten: EUR 15,-- p.P. (Kinder und Jugendliche frei), Treffpunkt: Frörup.

Nordic Walking - Kurs

Bei diesem Kurs, der über sechs 90minütige Termine läuft, erlernt eine effektive NW-Technik auf landschaftlich besonders schönen Strecken mit unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit. Der anspruchsvolle Unterricht wird durch Mobilisations- sowie Dehn- und Kräftigungsübungen abgerundet. Trainingsstöcke werden zur Verfügung gestellt.

Termin: ab Mittwoch, 29.7.20 von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr, Kosten: EUR 70,-- p.P. inkl. Material, Ort: Appeljord 8, 24357 Fleckeby,

Anmelden könnt ihr euch bei C. Goldhamer unter der Tel. 04354 9969322,.

Weitere Infos erhaltet ihr auf der Homepage der Goldhamers.