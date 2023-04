Sichere dir eine Tour auf einem Traditionssegler zur Kieler Woche 2023 zum ermäßigten Preis (Bild: Kiel-Marketing/K. Steigüber)

Wer hochkarätigen Segelsport auf der Außen- und Innenförde, Lichtershows und die beliebte Windjammer- Segelparade zur Kieler Woche hautnah erleben möchte, sollte eine Tour mit einem Traditionssegler buchen. Mit dem Code "SEGELMOIN" erhältst du sogar 5% Rabatt

Der Kieler Woche ganz nah, ist man am besten direkt vom Wasser aus! Das breite Schiffsangebot des Welcome Center Kieler Förde reicht von der alten Hansekogge über Motorschiffe bis zum majestätischen Drei-Mast-Schoner wie dem Toppsegelschoner Thor Heyerdahl. Unter www.kiel-sailing-city.de/schiffstouren könnt ihr euch alle Schiffe, ihre Ausstattung, das kulinarische Angebot und die verschiedenen Törnvarianten genau ansehen.

Auf einem Traditionssegler erlebt man zum Beispiel das bunte Treiben auf dem Wasser hautnah mit. Wer mag, lässt einfach die Seele baumeln und schaut der Crew beim Segel setzen zu. Natürlich steht die Crew stets für Fragen parat und wer Lust hat, darf gerne auch ein bisschen mit anpacken.

Unsere Tipps zur Kieler Woche 2023

Wie wärs mit einem Gin-Törn (ab 18 Jahren) am ersten Samstag, den 17. Juni? Oder einem romantischen Abendtörn auf einem Großsegler zum Seglerfeuerwerk am Mittwoch, den 21. Juni vor Schilksee? Auch eine Tour zur klassischen Abschluss-Lightshow am Sonntag, den 25. Juni, zum Beispiel auf dem Dampf-Eisbrecher Stettin oder dem Raddampfer Freya sind möglich, genauso wie ein Schnuppertörn auf der historischen Hansekogge und natürlich ein Segeltörn mitten im Geschehen auf einem Traditionssegler zur Windjammer-Segelparade am zweiten Samstag! Wer sich noch nicht sicher ist, welches Angebot am besten passt, kann sich vom Team des Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz beraten lassen und erhält dort wertvolle Tipps.

Tickets zu allen Törns sowie zur Großsegler-Regatta und Windjammerparade gibt es online unter: www.kiel-sailing-city.de/schiffstouren, telefonisch unter 0431 / 67 91 00 oder per E-Mail unter info@kiel-sailing-city.de.