Neben unserer auflagenstarken Print-Ausgabe von KIELerleben, dem Magazin der Landeshauptstadt Kiel, erreichen wir mit unseren digitalen Produkten Hunderttausende Menschen. Ein Wettbewerbsvorteil, den Kieler Unternehmen und Einzelhändler nutzen sollten.

Wir leben in Zeiten der Digitalisierung. Die Redaktion der falkemedia Regionalmedien merkt dies vor allem an steigenden Zugriffszahlen auf die Homepages unserer Titel sowie wachsender Follower:innenzahlen auf unseren social media-Kanälen wie Instagram und Facebook. Eine erfreuliche Entwicklung, die wir gern mit unseren Leser:innen und unseren Anzeigenkund:innen teilen möchten.

Klicks auf Kielerleben.de

Neben Interviews mit spannenden Persönlichkeiten, Portraits von Kieler:innen und lesenswerten Reportagen, fanden in den vergangenen 12 Monaten vor allem so genannte „listicles“ herausragende Beachtung – also eine Mischung aus den englischen Wörtern für „Liste“ und „Artikel“. Beispiele von listicles, die innerhalb des vergangenen Jahres (von November 2021 bis November 2022) besonders häufig geklickt wurden sind „20 Dinge in Kiel, die man getan haben muss“ (22.700 Aufrufe) sowie „7 Ideen für Muttertag während Corona“, (12.500 Aufrufe) oder „20 Ausflugstipps für Kiel und Umgebung“. Insgesamt haben so innerhalb der vergangenen 12 Monate 420.000 Menschen auf Artikel von www.kielerleben.de geklickt. Das entspricht 1.150 Zugriffen an einem Tag. Quelle: google Analytics

Social Media als Katalysator

Facebook, Instagram, Twitter und Youtube – auf diesen Kanälen folgen dem KIELerleben Stadtmagazin insgesamt knapp 70.000 Follower:innen. Allein auf Facebook haben wir innerhalb der vergangenen vier Wochen über 140.000 Menschen erreicht. Durch das Teilen, Kommentieren und Liken wurden unsere Facebook-Posts jeweils in den timelines der teilenden Personen angezeigt. Zu den erfolgreichsten Postings der vergangenen vier Wochen zählen die Eröffnung des Ahoi im ehemaligen Kieler Yacht Clubs (über 14.000 erreichte Menschen), die ausfallende Lumagica-Lichtermeer im Freilichtmuseum Molfsee (60.000 erreichte Menschen) sowie die Schließung des Unverpackt-Ladens zum Ende des Jahres (20.000 erreichte Menschen).